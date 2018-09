Fincantieri non basta. Per il ponte di Genova entra in gioco Italferr : È il giorno del decreto per Genova, che affronterà le emergenze create dal crollo del ponte Morandi, con agevolazioni alle famiglie sfollate e alle imprese rimaste danneggiate dalla tragedia. La partita vera però si aprirà dopo, con la revoca della concessione ad Autostrade, che sarà probabilmente al centro di una disputa legale, e l'affidamento dei lavori a un'azienda di fiducia dello Stato, ...

Autostrade non molla la presa sul Ponte : "Nostro dovere ricostruirlo - anche con Fincantieri" : Autostrade per l'Italia non molla la presa sul Ponte Morandi di Genova e insiste sulla sua partecipazione nella ricostruzione, malgrado il Governo ribadisca che verrà esclusa. Oggi il Consiglio dei ministri affronterà il decreto Genova e potrebbe procedere all'affidamento diretto dei lavori sul Ponte a Fincantieri.Il presidente di Atlantia e di Autostrade per l'Italia, Fabio Cerchiai, in un'intervista a Gazzettino e Messaggero, ...

Toninelli : "Decreto su Genova forse in Cdm già domani. Non vedo problemi per l'affidamento diretto dei lavori a Fincantieri" : Il decreto su Genova potrebbe arrivare prestissimo in Consiglio dei ministri. "forse addirittura già domani", ha detto Danilo Toninelli a margine del congresso nazionale ordini ingegneri. "Ci abbiamo lavorato fino a stanotte alle 2", ha specificato il ministro. Sulla ricostruzione del ponte Morandi di Genova - crollato il 14 agosto causando la morte di 43 persone - ha detto di non vedere problemi su un'eventuale procedura di affidamento ...

Leonardo e Fincantieri. La via della collaborazione secondo Michele Nones : ... Lorenzo Pecchi , docente dell'Università di Roma Tor Vergata, economista e co-autore del libro "Difendere l'Europa", e Pasquale Lucio Scandizzo , economista e consigliere del ministro dell'Economia, ...

Di Maio : 'Autostrade rinazionalizzate. Fincantieri - che è statale - costruirà il nuovo ponte'. Ma Toti non concorda : Il vicepremier, in un lungo post su Fb, conferma la linea ribadita già da altri protagonisti del M5s. Fincantieri, che è statale, costruirà il nuovo ponte - "Quel che è certo è che il tema delle ...

Fincantieri : Bono - in Australia ha vinto Commonwealth - non perso noi : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “In Australia ha vinto il Commonwealth, non ha perso Fincantieri”. L’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, sintetizza così l’esito della maxi gara per la fornitura di navi militari al governo Australiano dove il gruppo italiano era in corsa con le proprie Fremm e che, nello scorso mese, è stata aggiudicata al gruppo britannico Bae Systems. Ora, guardando alla nuova sfida ...

**Fincantieri : Bono - gruppo forte - non subalterno in consolidamento in Europa** : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Fincantieri è un gruppo forte che ha saputo, con le proprie risorse, crearsi un futuro brillante e che, nella sua attuale configurazione, assicura stabilità in termini di lavoro e di margini per i prossimi anni. forte di questo, l’azienda contribuirà in posizione non subalterna al processo di consolidamento dell’industria cantieristica europea”. Lo evidenzia l’ad del gruppo ...