Filippine | tifone Mangkhut in arrivo

Il tifone Mangkhut minaccia le Filippine : raffiche a 255 km/h - migliaia di evacuati : migliaia di persone sono interessate dall’ordine di evacuazione dalle zone costiere del nord delle Filippine, in previsione dell’arrivo sabato del tifone Mangkhut, accompagnato da raffiche fino a 255 km/h. In totale sono 10 milioni coloro che vivono nelle regioni sulla traiettoria della tempesta, in queste ore nel Pacifico. Secondo le previsioni, saranno colpite anche milioni di persone che vivono sulle coste meridionali della ...

Allarme tra Filippine - Cina e Hong Kong : supertifone Mangkhut in arrivo - e' piu' forte di Florence : Ciclone tropicale Mangkhut ad un passo dalle coste asiatiche. Altro disastro in arrivo oltre Florence. La stagione degli uragani sta per entrare nel vivo sia nell'Atlantico che nel Pacifico : due...

