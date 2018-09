Figc | la Lega Nazionale Dilettanti indicherà 2 donne in Consiglio

Figc - Miccichè avverte : 'La Lega di A non può avere un ruolo passivo' : 'La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio': così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la ...

Figc - Miccichè : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo” : “La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo perché svolge ruolo di traino naturale verso il mondo del calcio”: così il presidente della Lega, Gaetano Miccichè, circa la scelta dei candidati per la guida della Figc, spiegando che si farà “promotore di un incontro a breve con le altre componenti per poter definire programmi, progetti e le persone che possono meglio realizzarli. Marotta? Non mi appassiono ...

ECA - da Spalato novità su calciomercato - Figc e Lega [DETTAGLI] : L’ECA (European Club Association), cioè l’organismo che comprende le più importanti società europee, si è riunito a Spalato, in Croazia. Tra i temi di discussioni principali quello del delle competizioni europee, ma anche quello relativo al calciomercato. Se per quanto riguarda le competizioni europee sembra che si vada incontro alla costituzione di una terza coppa continentale, pare che la riunione dell’ECA abbia portato ...

Salvini contro la Lega (calcio) : “crollo ponte? Si fermi la Serie A”/ Fabbricini - Figc : solo con stop generale : Crollo ponte Genova, Salvini contro la Lega (calcio): "si fermi tutta la Serie A". Replica del commissario Figc Fabbricini, "fermi solo con stop generale di tutti gli eventi"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Lega di B : "La Figc è stata lungimirante" : Il presidente, Mauro Balata, anche a nome di tutta la Lega B, ringrazia la Federcalcio, e in particolare il commissario straordinario, Roberto Fabbricini, per la 'lungimirante decisione' di prevedere ...

Caos totale in Serie B : sorteggiate le giornate dopo un clamoroso “testa a testa” Figc-Lega : Caos CAMPIONATI- E’ guerra aperta tra la Lega di Serie B e la Figc. I calendari prendono forma dopo oltre due ore di braccio di ferro. In attesa di capire se, dopo i fallimenti di Cesena e Bari, l’esclusione dell’Avellino e in attesa di conoscere l’esito dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro il blocco dello stop ai ripescaggi – il prossimo campionato cadetto ...

Calendario Serie B/ Lunedì a 19 squadre? Ricorsi - ripescaggi - diffide e duello Lega Pro-Figc : cosa succede : Calendario Serie B, la Lega vuole presentarlo Lunedì con 19 squadre, ma i Ricorsi di chi punta al ripescaggio sono già pronti: le tappe di un’estate rovente(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 08:15:00 GMT)

La Lega Pro diffida la Figc : “Non può modificare il format della Serie B” : La Lega Pro ha diffida il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, dal modificare il format di Serie B. L'articolo La Lega Pro diffida la Figc: “Non può modificare il format della Serie B” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - la Lega conferma : lunedì il calendario - a 19 squadre - . Ma la Figc è per le 22 : Avellino, tifosi davanti al Coni Il collegio di garanzia - Il Collegio di garanzia presso lo sport, presieduto dall'ex ministro degli esteri Franco Frattini, è intervenuto sul ricorso che avevano ...

Figc scrive a lega B - organico è a 22 squadre : “La Federazione Italiana Giuoco Calcio, in relazione al Comunicato Stampa diramato oggi dalla lega B, rende noto che ha più volte rappresentato alla medesima lega come le disposizioni federali non consentono il mutamento del format del campionato da 22 a 20 squadre dalla corrente stagione sportiva. La modifica del format può entrare in vigore, infatti, dalla seconda stagione sportiva successiva alla sua adozione”. E’ ...

Figc - UFFICIALE : Dilettanti - Lega Pro - Arbitri e Calciatori chiedono le dimissioni di Fabbricini : La ordinanza del Collegio di Garanzia dello Sport del 31 luglio 2018 obbliga a reiterare la richiesta di immediata convocazione dell'assemblea elettiva degli organi federali e ad agire dinanzi al Tar.

Ripescaggi Serie B e Serie C - situazione congelata : è scontro Lega-Figc : Ripescaggi Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, a tenere banco sono i Ripescaggi. Come riporta la ‘rosea’ le graduatorie sono pronte da diverso tempo ma sono state congelate, potrebbe passare ancora diverso tempo e per questo motivo è stato deciso di rinviare la presentazione dei calendari. La Lega B ha inviato oltre i termini la certificazione dei bilanci e degli ...