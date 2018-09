Fiducia al Milleproroghe | notizie 13-9 | cosa cambia per la scuola?

Milleproroghe : aula deserta - prima Fiducia Governo M5S-Lega : Milleproproghe, in aula deserta passa la prima fiducia del Governo M5S-Lega. Provvedimento approvato con 329 voti favorevoli, 220 contrari e 4 astenuti.

Milleproroghe - passa la prima Fiducia su un provvedimento del governo Conte. Il risultato in un’Aula semivuota : Dopo le proteste delle opposizioni sulle procedure usate dal governo per chiedere la fiducia, la Camera ha approvato con 329 sì e 220 contrari il decreto Milleproroghe. Si tratta della prima fiducia su un provvedimento per Il governo M5S-Lega. Al momento dell’annuncio del risultato della votazione, in Aula, erano rimasti pochi deputati. In gran parte avevano già lasciato l’emiciclo dopo aver votato, senza attendere la ...

Milleproroghe - il Governo incassa la Fiducia della Camera : cosa prevede : La Camera approva, tra le polemiche, la fiducia posta dal Governo sul decreto legge Milleproroghe con 329 voti a favore, 220 contrari e quattro astenuti. Dopo più di tre mesi dal suo insediamento, il Governo gialloverde chiede la prima fiducia su un provvedimento. La scelta di blindare l’esame del decreto legge Milleproroghe si è resa necessaria dopo che l’ostruzionismo delle opposizione ha rischiato di far slittare il voto. La decisione ...

Milleproroghe : il Governo incassa la Fiducia della Camera : La Camera approva, tra le polemiche, la fiducia posta dal Governo sul decreto legge Milleproroghe con 329 voti a favore, 220 contrari e quattro astenuti. Dopo più di tre mesi dal suo insediamento, il Governo gialloverde chiede la prima fiducia su un provvedimento. La scelta di blindare l’esame del decreto legge Milleproroghe si è resa necessaria dopo che l’ostruzionismo delle opposizione ha rischiato di far slittare il voto. La decisione ...

Camera - Fiducia al decreto Milleproroghe : A Montecitorio 329 voti a favore, 220 contrari e quattro astenuti. Il governo per de 21 voti rispetto alla fiducia a Conte del 6 giugno scorso

Milleproroghe - la Camera ha votato la Fiducia : La Camera ha approvato il decreto Milleproroghe. Si tratta della prima mozione di fiducia messa in campo dal governo gialloverde, decisione che ieri aveva scatenato la protesta delle opposizioni.Conti alla mano, il governo guidato da Giuseppe Conte ha incassato qualcosa come ventuno voti in meno rispetto alla fiducia dello scorso 6 giugno, quando il premier andò a chiedere l"appoggio per il suo esecutivo.Al Milleproroghe i voti favorevoli sono ...

Milleproroghe - via libera alla Fiducia : A Montecitorio 329 voti a favore, 220 contrari e quattro astenuti. Il governo per de 21 voti rispetto alla fiducia a Conte del 6 giugno scorso

Milleproroghe : ok Camera a prima Fiducia con 329 si' : Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Milleproroghe. I voti a favore sono 329, i voti contrari 220. Quella votata oggi è la prima fiducia chiesta dal governo Conte su un provvedimento da quando si è insediato. Ventuno voti in meno rispetto alla fiducia che il governo Conte ha incassato lo scorso 6 giugno, giorno in cui il premier si presento' in Aula a Montecitorio per al prima ...

Milleproroghe - approvata la Fiducia alla Camera : 329 'sì' e 220 'no' : L'Aula della Camera ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto legge Milleproroghe con 329 sì e 220 no. Dalle 15 l'Assemblea avvierà l'esame degli ordini del giorno per arrivare alla ...

Milleproroghe - sì della Camera a Fiducia : Il governo supera la prima richiesta di fiducia, posta sul decreto Milleproroghe alla Camera: l'esecutivo ha ottenuto 329 sì 220 no, gli astenuti sono stati 4. La seduta è stata sospesa e riprenderà ...

La Camera ha approvato la questione di Fiducia sul decreto milleproroghe : Con 329 voti favorevoli, 220 contrari e 4 astenuti, la Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto milleproroghe (Cos’è un decreto milleproroghe?). In questo modo sono stati cancellati tutti gli emendamenti che erano stati presentati nelle ultime settimane di The post La Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto milleproroghe appeared first on Il Post.

MILLEPROROGHE - OK AL DECRETO LEGGE ALLA CAMERA/ Diretta streaming video - Fiducia al Governo con 329 sì : MILLEPROROGHE 2018, CAMERA approva la fiducia al Governo: ultime notizie, l'ok è arrivato con 329 sì. Bagarre di polemiche, Partito Democratico contro Lega e M5s(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:29:00 GMT)

Milleproroghe - il governo ottiene la Fiducia alla Camera : 329 voti a favore - 220 contrari e quattro astenuti : Il governo ha ottenuto la fiducia della Camera sul decreto legge Milleproroghe con 329 voti a favore, 220 contrari e quattro astenuti. E’ la prima volta che l’esecutivo gialloverde guidato da Giuseppe Conte pone la questione di fiducia su un provvedimento. Il testo, in scadenza il prossimo 23 settembre, deve tornare in Senato per essere approvato definitivamente, dopo aver ricevuto già a inizio agosto il via libera dall’aula di ...

Milleproroghe - approvata la Fiducia alla Camera : 329 "sì" e 220 "no" : L'Aula della Camera ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto legge Milleproroghe con 329 sì e 220 no. Dalle 15 l'Assemblea avvierà l'esame degli ordini del...