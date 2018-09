Fico | l' Italia non sarà mai libera se non sconfigge le mafie

Italia ko a Lisbona - ma Mancini non si butta giù : “in Italia i giovani non giocano - è normale che abbiano difFicoltà” : Le parole di Roberto Mancini dopo la sconfitta di ieri sera dell’Italia contro il Portogallo in Nations League Sconfitta amara, ieri sera, per la Nazionale Italiana di calcio contro il Portogallo nella seconda sfida di Nations League. Gli azzurri di Mancini hanno ceduto ai Campioni d’Europa in carica per 1-0, grazie al gol di Andrè Silva. Qualche errore di troppo sulla trequarti è costato caro all’Italia ieri sera: ...

Governo - Pizzarotti : “Combattono difFicoltà facendo caciara - ma campagna elettorale permanente piace a italiani” : “Abbiamo depositato come ‘Italia in Comune’ assieme ad alcuni parlamentarti un emendamento per stralciare gli articoli che tolgono i fondi alle periferie, per evitare lo scippo di un miliardo e seicento milioni a novantasei comuni che hanno progettato lavori per riqualificare le loro periferie. Il Governo non può stracciare accordi sottoscritto e firmati”. Federico Pizzarotti così al termine della conferenza stampa alla camera dei Deputati. Il ...

GdF Trento : stroncato trafFico droga tra nord Europa e Italia - 30 arresti : La Guardia di Finanza di Trento ha concluso l'operazione internazionale antidroga denominata "Alba bianca", eseguendo oggi venti misure di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. presso il ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone al Foro Italico - le difFicoltà di giocare all’aperto. Precedenti vincenti per gli azzurri. VIDEO degli allenamenti : Il Foro Italico di Roma sarà il teatro della partita inaugurale dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Oggi domenica 9 settembre (ore 19.30) l’Italia affronterà il Giappone davanti a 11mila spettatori calorosi che cercheranno di spingere la nostra Nazionale verso il successo (partiremo comunque da favoriti), gli azzurri vogliono incominciare la rassegna iridata con il piede giusto e non sono ammessi passi falsi sotto il cielo della ...

Iliad in difFicoltà in Francia mentre vola in Italia : Se in Italia Iliad può essere considerato l'operatore telefonico del momento, la situazione è completamente diversa in Francia, ove è in seria difficoltà L'articolo Iliad in difficoltà in Francia mentre vola in Italia proviene da TuttoAndroid.

ITALIA - MANCINI APRE LA PORTA A BUFFON E DE ROSSI / Ultime notizie : il numero 1 è già in difFicoltà al PSG : ITALIA, MANCINI APRE la PORTA a BUFFON e De ROSSI: il commissario tecnico ribadisce che le porte sono aperte per tutti anche per quei calciatori che sembrano aver chiuso con la nazionale.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:01:00 GMT)

Acqua pubblica - Fico : “Gli Italiani hanno votato un referendum. Pretendo che abbia un seguito in Parlamento” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite della Festa dell’Unità a Ravenna ha parlato del referendum sull’Acqua pubblica, ribadendo la volontà di tradurre il risultato di quella consultazione in una legge dello Stato: “In questo paese ha vinto un referendum – ha detto -, la gestione dell’Acqua deve restare pubblica. Allora io Pretendo che quel referendum abbia seguito” L'articolo Acqua pubblica, Fico: ...

Allegri : 'Ronaldo? In Italia ci sono difFicoltà diverse' : PARMA - ' I ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e ...

Moscovici : 'Se Italia sfora tetto 3% difFicoltà che non immaginiamo' : E' un messaggio che ho trasmesso al ministro dell'Economia, Giovanni Tria: un interlocutore che ritengo serio e ragionevole'. Per quanto riguarda il 2019, Pierre Moscovici chiede all'Italia una ...

Fico : “Combattere le mafie è la vera emergenza dell’Italia. Se non ce ne liberiamo non saremo mai un Paese libero” : Dichiarazioni del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a margine di una visita a un bene confiscato alla criminalità ad Afragola, in provincia di Napoli. L'articolo Fico: “Combattere le mafie è la vera emergenza dell’Italia. Se non ce ne liberiamo non saremo mai un Paese libero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti : Lucente (Fdi) - Pd pensa a loro non a italiani in difFicoltà : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - "Dopo le sfilate degli esponenti del centrosinistra sulla Diciotti, oggi si sono svolte quelle in piazza San Babila, a Milano: il Pd ormai si muove solo per gli immigrati. Per loro prepara manifestazioni, scioperi della fame, marce arcobaleno e passerelle sulle navi (co

Il pragmatismo interessato di Roberto Fico nell'Italia che va a fondo : E il principio di non contraddizione, che vale anche in politica, sommerso dal clamore dei social, apparirà nei fatti irrilevante. Andremo avanti per molto tempo con questa formula inedita. E' il ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : Italia in difFicoltà - altre eliminazioni al primo turno. Perdono Cavallaro e Alaoma : L’Italia prosegue in maniera fallimentare i Mondiali Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi sono saliti sul ring due azzurri, entrambi impegnati negli ottavi di finale delle rispettive categorie, e sono arrivate due nette sconfitte per 5-0: sei azzurri sono stati convocati per la trasferta in terra magiara, cinque sono stati eliminati al primo turno e il sesto deve ancora debuttare (domani ...