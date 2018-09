FIBA 3×3 – Europe Cup | l’Italia femminile domani in campo a Bucarest

FIBA 3×3 Europe Cup : Arianna Zampieri sostituisce Giulia Rulli a Bucarest : Fiba 3×3 Europe Cup. Bucarest, 14-16 settembre. Arianna Zampieri sostituisce Giulia Rulli L’atleta Giulia Rulli non parteciperà alla Fiba 3×3 Europe Cup a causa di un problema fisico. Rulli sarà sostituita dall’atleta Arianna Zampieri. Pertanto le convocate per il raduno (11-13 settembre) e per la successiva partecipazione alla Fiba 3×3 Europe Cup femminile (14-16 settembre), il campionato Europeo, che si ...

FIBA 3×3 Europe Cup 2018 – Si torna in campo a Bucarest dal 14 al 16 settembre : FIBA 3×3 Europe Cup 2018. A Bucarest dal 14 al 16 settembre torna in campo a Bucarest (Romania) il prossimo 14 settembre per la FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo, la Nazionale femminile 3×3 che lo scorso 12 giugno a Manila (Filippine) ha vinto il campionato del Mondo. “Sentiamo tutta la responsabilità di affrontare l’Europeo da Campioni del Mondo -afferma Angela Adamoli, allenatore della Nazionale 3×3 – ...

Basket 3×3 - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entrano in otto - si passa da ranking FIBA e due distinti preolimpici : Il Basket 3×3, come premio per la sua sempre maggiore diffusione nel mondo, farà nel 2020 il grande salto con la presenza alle Olimpiadi di Tokyo, affiancando il suo popolarissimo fratello maggiore, nella famiglia a cinque cerchi fin dal 1936. Di seguito sono indicati i criteri di qualificazione al torneo olimpico, che vedrà impegnate otto squadre. Le disposizioni che seguono valgono sia per il comparto degli uomini che per quello delle ...

FIBA 3×3 Europe Cup : sorteggiati i gironi - a settembre le sfide a Bucarest : FIBA 3×3 Europe Cup. Le Azzurre nel girone D con Ungheria e Belgio. Il campionato Europeo 3×3 si terrà a Bucarest dal 14 al 16 settembre 2018 La FIBA ha reso noti i gironi della FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo 3×3, che si terrà a Bucarest dal 14 al 16 settembre a cui l’Italia parteciperà con la Nazionale femminile. I gironi sono stati composti in base al ranking FIBA del 1 agosto 2018. L’Italia fa parte del ...

FIBA 3×3 Europe Cup U18 – Al via domani le qualificazioni a Bari : qualificazioni FIBA 3×3 Europe Cup U18 a Bari. Da venerdì 3 agosto in campo le Nazionali maschile e femminile Bari ospita, giovedì 3 e venerdì 4 agosto, una delle tre sedi di Qualificazione alla FIBA 3×3 Europe Cup U18. Nei due giorni diciotto nazionali, dieci maschili e otto femminili, si sfideranno sul lungomare, sul suggestivo campo appositamentre allestito presso il molo San Nicola per guadagnare l’accesso alla fase ...

Challenger FIBA 3×3 – Da domani squadre in campo a Lignano Sabbiadoro : Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro, 14-15 luglio. 16 squadre in rappresentanza di 9 Nazioni. In campo dalle 16:00 di domani Sarà Novi Beograd (Serbia)-Gagarin Mosca (Russia) alle 16:05 la gara inaugurale del Challenger FIBA 3×3 che si terrà da domani fino a domenica 15 luglio a Lignano Sabbiadoro (Udine) in Piazza Marcello d’Olivo, sul lungomare. A seguire, alle 16:25, il primo dei derby italiani tra Tortona Kings e Perugia ...

Basket – Il Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro : Challenger FIBA 3×3 a Lignano Sabbiadoro, 14-15 luglio. Le parole del presidente FIP Petrucci Lignano Sabbiadoro (Udine) ospiterà questo fine settimana, da sabato 14 a domenica 15, sul lungomare in piazza Marcello d’Olivo, l’edizione italiana del Challenger 3×3 FIBA. “Un Challenger nelle strategie FIBA, la Federazione Internazionale, ha la stessa importanza di un Campionato europeo 3×3 -afferma il presidente FIP ...