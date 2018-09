Festival dello Sport | regalare emozioni nel segno di Mennea

Festival dello Sport di Trento - la presentazione in diretta streaming su Gazzetta.it : Alcuni sono già noti: da Paolo Maldini, ex capitano e ora dirigente del Milan, a Sofia Goggia campionessa olimpica di discesa, alle ragazze che hanno reso celebre il fioretto italiano nel mondo: ...

Overtime Festival 2018 - Macerata tempio dello sport ad Ottobre : Overtime Festival 2018 – Countdown già scattato per una delle kermesse sport ive più apprezzate a livello nazionale. , rassegna nazionale del racconto e dell’etica sport iva. Un evento di assoluto spesPer cinque giorni Macerata diviene capitale italiana dello sport , ospitando personaggi che hanno fatto la storia dello sport . Dal 10 al 14 Ottobre 2018 si svolgerà in terra maceratese l’ottava edizione dell’ Overtime Festival sore che apre ...

La storia dello sport al Festival etteratura di Mantova : Il Festivaletteratura di Mantova 2018 si arricchisce di un evento particolare, che unisce storia , letteratura e sport . È quello organizzato da Unimeier , Universita Medicina Integrata Economia e Ricerca, e La CRO.S.S. , Associazione Cronisti Storici dello sport , in programma venerdì 7 e sabato 8 settembre nella scuola superiore di Mediazione Linguistica " Unicollege in via ...

Festival di Venezia 2018 - First Man : una versione intima e claustrofobica dello sbarco sulla Luna. Ryan Gosling silente e cupo antieroe : “Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità”. Il Festival di Venezia compie il suo primo realistico allunaggio della storia. First man di Damien Chazelle apre il Concorso per il Leone d’Oro 2018 sbattendoci con rigorosa maestria dentro alla strettissima, angusta, impossibile capsula della navicella spaziale Apollo 11, dentro la quale si sedettero Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Solo che “il primo uomo” del titolo è ...