Festival della salute | dal 21 al 23 settembre si terra' l'undicesima edizione

RevitArt – Festival di apertura della stagione dell’Accademia d’Ungheria in Roma : Tra il 12 ed il 14 settembre p.v. presso l’Accademia d’Ungheria in Roma e a Capena, si terrà l’evento RevitArt, Festival di apertura della stagione 2018/2019 dell’Accademia d’Ungheria in Roma. Il Festival prenderà inizio mercoledì 12 settembre p.v. alle ore 19.30 presso la Galleria del Palazzo Falconieri (Via Giulia, 1) con la mostra RevitArt della Colonia internazionale degli artisti di Cered in collaborazione con l’Associazione Culturale ...