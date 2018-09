Festa dell' Unità | De Luca | ' Dirigenti del Pd che sembrano venire da Marte'

Festa de l'Unità provinciale dei Giovani Democratici dell'Irpinia : Questa è politica!', un titolo che racchiude il pensiero, l'indirizzo vero dei GD Irpinia. Tutti, militanti e simpatizzanti, avranno modo di confrontarsi su come si forma una nuova classe politica, ...

Al via la Festa dell'Unità dei Giovani democratici. Esposito bacchetta De Luca : 'Occasione persa' : 'Ci vuole un nuovo gruppo dirigente capace di confrontarsi su temi concreti e fare realmente battaglia politica' aggiunge Marco Sarracino, della direziona nazionale Pd. E sull'assenza annunciata per ...

Ultimo weekend per la Festa della cipolla di Cannara tra enogastronomia e spettacoli : Ultimi giorni per onorare la regina della tavola cannarese. La Festa della cipolla è infatti alle battute finali. Prima, però, regalerà un Ultimo imperdibile weekend enogastronomico ad appassionati e ...

L'Odissea compie 25 anni - grande Festa per il "compleanno" dello storico locale : ... L'Odissea ripercorrerà con una mostra audiovisiva che durerà tutto l'anno, squarci di 'vita' del locale che ha visto passare una miriade di vip del mondo della musica, del cinema, del cabaret come i ...

Favola Leicester 2016 - il racconto della Festa a casa Vardy : Il video di quella festa a casa Vardy diventò virale in poche ore. Leicester incredibilmente campione d'Inghilterra davanti alla tv, era la stagione 2015-2016 ma solo a pensarci vengono ancora i ...

Peter Sellers sul manifesto della Festa del Cinema di Roma : Difficile trovare un personaggio Cinematografico capace di raccogliere i consensi di un pubblico più vasto. Adorato per 'la straordinaria carica comica, la brillante imprevedibilità delle sue ...

Arriva la Festa della Pasta e si celebra a Gragnano : Si possono quindi visitare le 14 aziende del Consorzio e scoprire come nasce questa Pasta così famosa in tutto il mondo. Per partecipare appuntamento dalle 11,30 di domenica 16. A disposizione un ...

Centinaia di migliaia di persone a Barcellona hanno maniFestato per chiedere l’indipendenza della Catalogna : Oggi a Barcellona c’è stata una grande manifestazione, a cui hanno partecipato secondo i giornali “Centinaia di migliaia di persone”, per chiedere l’indipendenza dalla Spagna della Catalogna, comunità autonoma nord-orientale della Spagna. La manifestazione è stata organizzata in occasione delle The post Centinaia di migliaia di persone a Barcellona hanno manifestato per chiedere l’indipendenza della Catalogna ...

Festa della Pasta di Gragnano Igp in scena il 15 e 16 settembre : Una due giorni per celebrare l a Pasta di Gragnano Igp , prodotto simbolo del Made in Italy, in quella che è la sua patria: Gragnano, la cittadina affacciata sul golfo di Napoli che, per posizione ...

Da 21 al 23 settembre torna in Trentino la Festa dell'uva : Roma, 11 set., askanews, - Dal 21 al 23 settembre torna la festa dell'uva di Verla di Giovo, storica iniziativa nata al termine degli anni Cinquanta per celebrare la f

Pd - Renzi accolto come una star alla Festa dell’Unità. E l’elettore lo supplica : “Torna a guidare il partito” : “Renzi, Renzi, Renzi” è stato il coro che ha accolto l’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, in Darsena a Milano, alla Festa de l’Unità. Numerose le persone che lo hanno acclamato dedicandogli cori e ripetuti applausi. Il senatore dem non ha risparmiato battute sull’attuale governo scatenando il divertimento dei presenti che, al termine, gli hanno chiesto selfie, lo hanno abbracciato e salutato. L'articolo Pd, Renzi ...

Da tutta Italia alla Città del vino : che pienone per la Festa dell'uva : Gattinara fa un bilancio del suo evento più importante: in tre giorni 80 mila visitatori, un successo le proposte artistiche e gli spettacoli itineranti Ogni anno si crede che sia impossibile fare meglio o addirittura anche solo replicare il successo dell'edizione appena trascorsa. Invece, dopo 36 edizioni, la Festa dell'uva di ...

Turismo. Torna a Forlì e in Romagna la Settimana del Buon Vivere. Dal 21 al 30 settembre via alla nona edizione della maniFestazione ... : Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell'Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall'economia alla scienza, si conferma tra i ...

Il Paradiso delle Signore 3 - diretta prima puntata : la Festa : -Di seguito, il liveblogging della prima puntata de Il Paradiso delle Signore 3- CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta15:26 Sulla tomba di Pietro Mori, Vittorio gli promette che riaprirà il Paradiso delle Signore.prosegui la letturaIl Paradiso delle Signore 3, diretta prima puntata: la festa pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2018 16:10.