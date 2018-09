Festa de l' Unità provinciale dei Giovani Democratici dell' Irpinia

Al via la Festa dell'Unità dei Giovani democratici. Esposito bacchetta De Luca : 'Occasione persa' : 'Ci vuole un nuovo gruppo dirigente capace di confrontarsi su temi concreti e fare realmente battaglia politica' aggiunge Marco Sarracino, della direziona nazionale Pd. E sull'assenza annunciata per ...

Pd - Renzi accolto come una star alla Festa dell’Unità. E l’elettore lo supplica : “Torna a guidare il partito” : “Renzi, Renzi, Renzi” è stato il coro che ha accolto l’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, in Darsena a Milano, alla Festa de l’Unità. Numerose le persone che lo hanno acclamato dedicandogli cori e ripetuti applausi. Il senatore dem non ha risparmiato battute sull’attuale governo scatenando il divertimento dei presenti che, al termine, gli hanno chiesto selfie, lo hanno abbracciato e salutato. L'articolo Pd, Renzi ...

Festa dell'Unità - il militante Pd a Martina : 'Cacciami Renzi - non lo reggo più' : 'Devi cacciare Renzi, non lo reggo più' ha detto un militante del Pd alla Festa dell'Unità a Ravenna, rivolto al segretario dem Martina. 'Ha rovinato il partito' ha rincarato la dose mentre il numero ...

Italiani come noi - il vox di Piero Ricca alla Festa dell’Unità : “Tornare tra la gente”. “Azzerare idee e dirigenti” : “Abbiamo perso il contatto con il popolo, con la parte più debole della società“. La militante interpellata per prima alla Festa nazionale del Pd a Ravenna spiega così la disfatta elettorale, dalla quale il partito non sembra essersi ancora ripreso. come lei la pensano molti altri. “Non sarà facile il rilancio, dobbiamo tornare in mezzo alla gente con nuove idee e nuovi dirigenti“. Tra iscritti ed elettori prevale il ...

Maria Elena Boschi contro tutti alla Festa dell'Unità : 'Salvini? Fa la vittima. M5S? Maschilisti' : ... ma oggi vive come società privata dai soldi che arrivano dai gruppi parlamentari e quindi dalla politica: questa è una contraddizione evidente., ..., Non è nostra natura offendere gli avversari ...

Festa Nazionale dell'Unità a Ravenna. Il programma di oggi sabato 8 settembre : Che ne è oggi del valore della scienza e del sapere" . Conversazione con associazioni, operatori della conoscenza, studenti e cittadini con Luigi Berlinguer, Michele Fina, Elena Piastra, Mila Spicola.

Festa Nazionale dell'Unità a Ravenna. Il programma di oggi sabato 8 settembre : Che ne è oggi del valore della scienza e del sapere". Conversazione con associazioni, operatori della conoscenza, studenti e cittadini con Luigi Berlinguer, Michele Fina, Elena Piastra, Mila Spicola. ...

Festa Nazionale dell'Unità a Ravenna. Il programma di oggi sabato 8 settembre : Che ne è oggi del valore della scienza e del sapere" . Conversazione con associazioni, operatori della conoscenza, studenti e cittadini con Luigi Berlinguer, Michele Fina, Elena Piastra, Mila Spicola.

Fondi Lega - Salvini 'Processi come in Turchia'. Renzi 'Ladri'. Giorgetti dà forfait alla Festa dell Unità : ROMA. Un terremoto politico. Al di là delle prime reazioni baldanzose di Matteo Salvini, 'Sono tranquillo, gli italiani sono con noi', 'temete l'ira dei giusti',, la sentenza del tribunale del Riesame ...

Giancarlo Giorgetti annulla la partecipazione alla Festa de l'Unità dopo gli insulti di Matteo Renzi : Sbracava prima, quando aveva il 41% dei voti, e sbraca oggi che il suo partito vale un soldo di cacio. Matteo Renzi non s'è ancora arreso all'idea di essere un semplice senatore: a non essere più ...

Giorgetti dà forfait : niente Festa dell'Unità : Dietrofront del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . Non prenderà parte al previsto faccia a faccia con il presidente del Pd Matteo Orfini, in programma stasera alla ...

Pd - Renzi alla Festa dell’Unità : “Io colpito da fuoco amico due volte”. E dalla platea : “Subito il congresso - basta” : “Non vengo alla Festa dell’Unità per partecipare al gioco delle polemiche fra componenti interne al partito, io non ci gioco. Di fronte a questo governo io dico al Pd alziamoci e rimettiamoci in cammino. Per due volte mi è stata fatta la guerra, sono stato colpito da fuoco amico, i principali avversari erano quelli in casa. Ora basta con le polemiche, quando il segretario Martina aprirà il congresso ai candidati chi vince vince. C’è ...

Pd. Oggi alle 18 - 30 l'intervista a Matteo Renzi per la Festa nazionale de l'Unità : Partecipano al dibattito alcuni campioni dello sport italiano Ore 21.30 La riforma paritaria della società. I diritti violati e le pari opportunità con Lucia Annibali, Andrea Catizone, Eleonora ...

L'arrivo di Fico alla Festa dell'Unità ha scatenato un terremoto nel Pd : Nel Partito democratico le tensioni hanno ormai superato livelli di guardia, come certifica anche il 'termometro' dei deputati dem: dall'apparizione di Roberto Fico alla Festa dell'Unità, salutata con entusiasmo dai militanti presenti a Ravenna, il gruppo Whatsapp su cui i parlamentari si scambiano informazioni e opinioni continua a bippare di nuove notifiche. Particolarmente attivi sono gli esponenti vicini ...