Ferrari | Charles Leclerc e quel paragone da pelle d' oca | ' Perché ricorda Gilles

F1 - Charles Leclerc ufficiale in Ferrari dal 2019. Il monegasco ha firmato un contratto di un anno : Poco dopo l’annuncio dell’addio di Kimi Raikkonen (correrà in Alfa Romeo-Sauber) dalla Ferrari, il Cavallino Rampante ha ufficializzato l’ingaggio per un anno (2019) del monegasco Charles Leclerc. 20enne e con tanto talento, il giovane Charles realizza dunque il suo sogno dopo essere stato da sempre nell’orbita della scuderia di Maranello, cresciuto nell’Academy, e vincendo il Mondiale F2 l’anno scorso, da ...

F1 - UFFICIALE : Kimi Raikkonen lascia la Ferrari al termine del Mondiale 2018. Si attende l’annuncio di Charles Leclerc : Si attendeva solo l’annuncio UFFICIALE, dopo le indiscrezioni dei giorni passati, ed è arrivato oggi: Kimi Raikkonen lascia la Ferrari al termine del 2018, ponendo fine ad un rapporto che era durato, pur non in maniera continuativa, otto anni (2007-2009; 2014-2018) e suggellato dal titolo Mondiale del 2007, l’ultimo della scuderia di Maranello. Lo ha annunciato con un comunicato la Casa del Cavallino Rampante: “Durante questi ...

F1 - giovedì di fuoco in Ferrari : si decide il futuro. Charles Leclerc verso la Rossa - addio di Raikkonen? Vettel : “Devo lottare anche col mio compagno…” : giovedì 6 settembre decisivo in casa Ferrari perché domani, secondo quanto riporta Sky Sport, si terrà un incontro a Maranello per definire quali saranno i piloti per il Mondiale 2019 di Formula Uno. Ovviamente Sebastian Vettel è già stato confermato come prima guida del Cavallino Rampante, dunque i vertici devono decidere se confermare Kimi Raikkonen al volante della Rossa oppure se puntare tutto su Charles Leclerc che ben si è comportato con ...

F1 - Charles Leclerc verso la Ferrari? L’accordo con Marchionne e la preferenza su Raikkonen : tutti gli scenari : La Ferrari deve ancora annunciare quale sarà il secondo pilota per la prossima stagione, siamo arrivati al GP d’Italia e ci si aspettava una comunicazione sul nome del pilota che affiancherà Sebastian Vettel nel Mondiale F1 2019 ma ancora tutto tace. Kimi Raikkonen ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare e oggi scatterà dalla pole position ma, stando a quanto riporta l’autorevole testata tedesca Auto Motor und Sport, Charles ...