Fedez ha scritto una canzone per il piccolo Leone | “Non è una canzone come le altre Sono

(Di giovedì 13 settembre 2018) “Pensare che se nell’estate del 2016 non avessiin maniera del tutto casuale una rima con il tuo nome (in Vorrei ma non posto, ndr) noi oggi non saremmo qui, da un lato mi fa sorridere e dall’altro mi mette i brividi”. Così dicevasull’altare a Chiara Ferragni nelle sue promesse nuziali, ormai due settimane fa. La musica ha fatto da tramite al loro amore e, oggi, torna ad essere protagonista con l’annuncio (via social, of course) dell’arrivo di una nuovadel rapper, scritta e dedicata al, figlio della coppia. “Appena sei venuto al mondo ti houna. Non è unaleparole che mi mettono a nudo”, scrivein un post su Instagram. “Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri. È unache ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra. Non ti ...