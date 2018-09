FEDEZ E CHIARA FERRAGNI Una canzone per Leone | la foto incanta e commuove il web

Barbara d’Urso commenta il video di Leone e invita FEDEZ e Chiara Ferragni a Pomeriggio 5! La pace è ormai fatta. : Il video di Fedez e Chiara Ferragni che fanno vedere una puntata di Pomeriggio Cinque a loro figlio Leone ha fatto il giro del web ed è stato visto anche da Barbara d’Urso, che su Instagram ha deciso di rispondere ironicamente condividendo proprio le reazioni del piccolo. (clicca per vedere il video di Leone) “Amo la faccia di Leone, quanto è bello! – ha scritto Barbara d’Urso – Vi aspetto a Pomeriggio 5, Fedez e Chiara Ferragni“. La pace è ...

Leone Lucia - figlio di FEDEZ e Chiara Ferragni / Video - perplesso davanti alla d'Urso : la replica di Barbara! : Leone Lucia, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, appare sorpreso e perplesso guardando il programma di Barbara d'Urso. Le diChiarazioni ironiche del rapper.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:50:00 GMT)

#TheFerragnez - Alessandra Grillo è la wedding planner di Chiara e FEDEZ : 'Una Cenerentola moderna' : In occasione della presentazione della seconda stagione de Il Padre della Sposa, Alessandra Grillo - celebre wedding planner e organizzatrice delle nozze tra Chiara Ferragni e Fedez - commenta con...

LEONE LUCIA - FIGLIO DI FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / Video - perplesso davanti a Barbara d'Urso : "Non sei pronto!" : LEONE LUCIA, il FIGLIO di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, appare sorpreso e perplesso guardando il programma di Barbara d'Urso. Le diCHIARAzioni ironiche del rapper.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Chiara Ferragni e FEDEZ/ Foto - l’influencer torna da New York e lancia un appello disperato : Chiara Ferragni e Fedez, Foto: l'influencer "stuzzica" con una Foto provocante i 15 milioni di followers e fa impazzire i social. Migliaia i commenti: "è stupenda", scrive qualcuno.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:12:00 GMT)

FEDEZ fa cadere la fede : Chiara Ferragni risponde a tono : fedez pubblica alcuini video tramite Instagram Stories , per tenere aggiornata la neo moglie sugli sviluppi casalinghi e la salute del piccolo figlio Leone. Ma una delle clip tradisce il rapper che, ...

FEDEZ rischia di perdere la fede nuziale - Chiara Ferragni sbotta : “Ti prendo a schiaffi se lo perdi” : Dopo solo dieci giorni dal matrimonio, fedez ha rischiato di perdere la fede nuziale, mandando su tutte le furie Chiara Ferragni. Il tutto ovviamente, è stato documentato via social. Il rapper si è infatti tolto il prezioso anello per mostrarlo agli amici ma, nel mente, gli è scivolato dalle mani, rotolando sul pavimento del terrazzo. Fortunatamente non è andato troppo lontano e fedez l’ha subito recuperato ma tanto è bastato a Chiara per ...

Il matrimonio di FEDEZ e Chiara Ferragni da record - tutti i numeri di una macchina commerciale perfetta : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è stato da record sotto diversi punti di vista. A pochi giorni dalle nozze celebrate a Noto con rito civile, sono emersi i numeri dell'evento che ha tenuto incollati milioni di followers sui social. Secondo quanto emerso, i due sposi avrebbero speso la cifra di un milione di euro ma il guadagno sarebbe stato di 20, grazie alle numerose visualizzazioni del momento del Sì e dei video che sono seguiti ...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Foto - l’influencer "stuzzica" i fan su Instagram : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, Foto: l'influencer "stuzzica" con una Foto provocante i 15 milioni di followers e fa impazzire i social. Migliaia i commenti: "è stupenda", scrive qualcuno.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 05:59:00 GMT)

Lite tra FEDEZ e Rovazzi : Chiara Ferragni come Yoko Ono? : Chiara Ferragni come Yoko Ono? È l'ipotesi lanciata dal settimanale Spy in relazione ai rapporti interrotti tra Fedez e due suoi colleghi, con i quali si era instaurato anche un rapporto di amicizia, oltre che di collaborazione.I colleghi in questione sono Fabio Rovazzi e J-Ax. Da qualche mese, tra Fedez e Rovazzi ci sarebbe stata maretta, tanto che quest'ultimo non ha partecipato neppure al matrimonio tra il rapper e la fashion blogger. ...

Mattino 5 : Cecchi Paone contro FEDEZ e Chiara Ferragni : Alessandro Cecchi Paone a Mattino Cinque critica Fedez e Chiara Ferragni E’ appena terminata la primissima puntata della nuova edizione di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci e dal giornalista Francesco Vecchi. E nella seconda parte della trasmissione c’è stato il consueto talk show con tanti ospiti. L’argomento trattato è stato l’evento dell’anno: il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni celebrato nella ...

Chiara Ferragni a New York - FEDEZ casalingo dà la pappa a Leone : «Lei la settimana della moda - noi la settimana della mela» : A pochi giorni dal matrimonio da favola, la coppia più patinata dei social si separa per la prima volta. Chiara Ferragni infatti è volata a New York per le sfilate, lasciando Fedez a...

FEDEZ - J-AX E ROVAZZI - ROTTURA A CAUSA DI CHIARA FERRAGNI? / Corre il gossip : dal web nessuna smentita! : FEDEZ, J-AX e ROVAZZI, la ROTTURA è stata CAUSAta da CHIARA FERRAGNI? "Lo ha allontanato dai suoi amici": lo scoop arriva dal settimanale Spy....(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:00:00 GMT)

FEDEZ - J-Ax e Rovazzi - rottura a causa di Chiara Ferragni? / "Lo ha allontanato dai suoi amici" : lo scoop : Fedez, J-Ax e Rovazzi, la rottura è stata causata da Chiara Ferragni? "Lo ha allontanato dai suoi amici": lo scoop arriva dal settimanale Spy....(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 18:45:00 GMT)