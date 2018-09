Febbre del Nilo - ragazza di 25 anni in Rianimazione a Treviso : scatta la disinfezione : La giovane è stata ricoverata mercoledì nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Treviso con prognosi riservata. Si tratta di una 25enne immunodepressa a causa di una grave patologia e che non si era mossa da casa nelle scorse settimane.Continua a leggere

Febbre del Nilo : “Il ministro valuti la quarantena dei migranti” : “Da giugno ad oggi sono più di trecento i casi accertati di Febbre del Nilo in Italia, di cui 19 decessi. Lunedì a Modena c’è stata un’altra vittima. C’è un altissimo rischio di epidemia dovuta al contagio da malattie infettive legate in maniera, oramai non più ignorabile, ai flussi migratori incontrollati che hanno interessato l’Italia negli ultimi anni. Nei prossimi giorni presenterà un’interrogazione al ...

Febbre del Nilo - quattordici vittime in regione : Il virus West Nile , Febbre del Nilo, in Emilia-Romagna ha fatto registrare «87 casi di malattia neuro invasiva, con 14 decessi , età media 80 anni, , 65 casi di forme febbrili, 22 casi di infezione ...

Febbre del Nilo : 286 casi in Serbia : Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati registrati in Serbia 286 casi di contagio da Febbre del Nilo: lo rende noto l’Istituto Batut per la salute pubblica, secondo quanto rilancia la stampa locale. Secondo i dati in possesso dell’istituto, sono stati 29 i casi mortali del contagio. La maggiore concentrazione è stata registrata nella capitale Belgrado con 141 casi. L’infezione del virus è stata registrata in Serbia ...

Febbre del Nilo - un'altra vittima : morto 78enne a Ferrara : La Febbre del Nilo fa la sua settima vittima dall'inizio dell'anno: un 78enne è morto nella provincia di Ferrara per le complicanze provocate dal virus, dopo dieci giorni di ricovero nel reparto di ...

Febbre del Nilo - un altro morto a Modena : aveva 82 anni. I familiari attaccano l’Asl : La denuncia dei familiari: "Il Policlinico sapeva che era morto per colpa della West Nile, ma non ha detto nulla". Nel pomeriggio la conferma della stessa Azienda Ausl. Si tratta della seconda vittima del virus in provincia di Modena.Continua a leggere

Febbre del Nilo - un altro morto a Modena - i familiari attaccano l'Asl : L'Ausl di Modena conferma il decesso di un paziente di 82 anni ricoverato al Policlinico per Febbre del Nilo , West Nile, . Decesso che risale al 20 agosto scorso. A segnalare il caso sono stati i ...

All'ippodromo di Aarau sale la Febbre delle scommesse : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Febbre del Nilo - due nuove vittime fra Lombardia e Veneto : Ci sono due nuove vittime italiane della Febbre del Nilo . Si tratta di un 80enne di Vanzaghello, Milano,, e di una 82enne di San Donà di Piave, Venezia,. Il primo, ricoverato all'ospedale Humanitas ...

Febbre del Nilo - due nuovi morti fra Lombardia e Veneto : Ci sono due nuove vittime italiane della Febbre del Nilo . Si tratta di un 80enne di Vanzaghello, Milano,, e di una 82enne di San Donà di Piave, Venezia,. Il primo, ricoverato all'ospedale Humanitas ...

Virus West Nile - primo decesso per la Febbre del Nilo in Friuli Venezia Giulia : La febbre del Nilo ha fatto la prima vittima anche in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un anziano di ottantotto anni di Latisana (Udine), che già da qualche giorno si trovava in ospedale. Nel comune è il secondo caso in una settimana: la prima persona contagiata dal Virus West Nile trasmesso dalla zanzara culex è una donna di 55 anni le cui condizioni sono in miglioramento.Continua a leggere

WEST NILE VIRUS - 123 CASI IN ITALIA DI Febbre del NILO/ Ultime notizie : perché il nostro paese è bersagliato? : WEST NILE VIRUS, 123 CASI in ITALIA di FEBBRE del NILO secondo i dati dell'Oms. Cresce la paura, ma gli esperti sono contro “psicosi”. Le Ultime notizie sull'infezione(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Febbre del Nilo - quinto contagio nel Milanese : Italia maglia nera d'Europa : L'ultimo caso è quello di un 80enne ricoverato in coma a Rozzano: nell'ultima settimana d'agosto i contagi nel nostro paese sono stati 140 su 300 in tutto il continente

Febbre del Nilo - in Europa casi triplicati in un anno. Italia prima per infezioni nell’uomo : La Febbre del Nilo occidentale ha colpito 975 persone in Europa, il triplo rispetto al 2017. Lo afferma il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Finora il paese con il più alto numero di infezioni nell’uomo è l’Italia con ben 327 casi. La proporzione dei casi mortali non è comunque aumentata.Continua a leggere