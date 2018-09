FdI | deputati sbagliano il flash mob per Orban

Blastingnews

(Di giovedì 13 settembre 2018) Fratelli d'Italia voleva esprimere la sua solidarietà nei confronti di Viktor, il presidente ungherese alle prese con le sanzioni provenienti dal Parlamento Europeo. Idel partito guidato da Giorgia Meloni, contrari alle sanzioni europee ai danni di, hanno improvvisato un-mob - una pratica che stanno provando a ripetere in diverse occasioni - per solidarizzare con il presidente ungherese, o meglio, per dirla con le parole che si sarebbero dovute leggere dalle lettere sollevate dai parlamentari di FdI, con il "popolo ungherese". Qualcosa però non ha funzionato: un errore di coordinazione ha reso ilmob inefficiente, mostrando, almeno in un primo (decisivo) momento, le lettere in ordine pressoché sparso. La scritta 'solidarietà al popolo ungherese' è diventata così niente più che un complesso quesito di enigmistica. Dopo risoluzione dell'anagramma, una foto ...