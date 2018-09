Fastidiosa finestra di scansione Wi-Fi su Honor 10 e Honor Play? Soluzione definitiva

optimaitalia

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il problema dell'invadente e continuadiWi-Fi su10 ehai i giorni contati? L'errore di visualizzazione della schermata ha interessato i due specifici device del produttore ma anche alcuni colleghi della generazione Huawei, come pure raccontato. Per rimediare all'errore software davvero fastidioso, gli sviluppatori si sono messi al lavoro e hanno sfornato un paio di aggiornamenti utili e definitivi per il bug.Partiamo dall'update pensato per l'10, di certo pure lo smartphone più diffuso in Italia anche perché lanciato commercialmente prima. Il pacchetto software in questione ha build 8.1.0.142 e promette di cancellare per sempre il fastidioso bug che comportava la comparsa ininterrotta della funzione diWi-Fi ma pure le difficoltà nella funzione di registrazione di chioamate. L'update in un primo momento è stato pensato ...