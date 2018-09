FAO | il commercio e il consumo di cibo spazzatura rappresentano un ostacolo alle diete

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il sistema alimentare globale non sta fornendopersone ledi cui hanno bisogno per condurre una vita sana, e sta invece contribuendo al crescere dell’obesità e del sovrappeso, soprattutto nei paesi che importano la maggior parte del proprioha affermato ieri il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva. “Sfortunatamente commodities eprocessato a basso costo sono molto più comodi per ilinternazionale” ha affermato Graziano da Silva, rivolgendosi alla platea durante un workshop tecnico sul tema salubrità alimentare esane, organizzato dalla Accademia Pontificia delle Scienze. Il problema è particolarmente diffuso nei piccoli paesi insulari in via di sviluppo del Pacifico, che sono costretti ad importare la maggior parte del, e dove l’obesità si attesta tra il 30 per cento della popolazione delle Fiji, fino ...