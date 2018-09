Fake news | Zuckerberg assicura | Facebook preparato contro i rischi nelle prossime elezioni

Fortnite chiuderà i battenti il 26 settembre : la Fake news che ha allarmato milioni di giocatori : Prendi un gioco che attira milioni e milioni di giocatori e aggiungi un tweet falso ma apparentemente legato la profilo Twitter ufficiale del gioco in questione che afferma che a breve il titolo chiuderà i battenti. Per quanto questo annuncio sembri incredibilmente improbabile il risultato sarà quasi inevitabilmente il caos. Questo è esattamente ciò che è successo con Fortnite.Come segnalato da Heavy, nelle scorse ore è circolato un tweet falso ...

Lotta alle ‘Fake news’ : medici in campo : Enpam alleata della Fnomceo nella Lotta alle ‘fake news’ che circolano sui temi di salute, medicina e benessere. ‘Dottoremaeveroche’, l’iniziativa lanciata dalla Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per combattere le bufale in tema di salute, sbarca con una rubrica sul Giornale della previdenza dei medici e degli odontoiatri, il notiziario digitale dell’Enpam ...

Alleanza Enpam-Fnomceo : una 'pillola' contro le Fake news : ... peggio, di false terapie, il sito vuole dare un piccolo contributo di certezza partendo dalle evidenze scientifiche, da quello che la scienza ha dimostrato, quello che è riproducibile, quello che ...

Lotta a 'Fake news' - medici in campo : ... peggio, di false terapie, il sito vuole dare un piccolo contributo di certezza partendo dalle evidenze scientifiche, da quello che la scienza ha dimostrato, quello che è riproducibile, quello che ...

Lotta a 'Fake news' - medici in campo : Roma, 12 set. , AdnKronos Salute, - Enpam alleata della Fnomceo nella Lotta alle 'fake news' che circolano sui temi di salute, medicina e benessere. 'Dottoremaeveroche', l'iniziativa lanciata dalla ...

"Silvio Berlusconi colpito da ictus" : Forza Italia - "Fake news"/ Licia Ronzulli : "lui ci seppellirà tutti" : 'Silvio Berlusconi colpito da ictus e ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano': Licia Ronzulli e Forza Italia smentisce 'è una fake news'.

“Silvio Berlusconi colpito da ictus” : Forza Italia - “Fake news”/ Licia Ronzulli : “lui ci seppellirà tutti” : "Silvio Berlusconi colpito da ictus e ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano": Forza Italia smentisce subito, "è una fake news". Licia Ronzulli, "ci seppellirà tutti"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:18:00 GMT)

Silvio Berlusconi colpito da ictus? Ronzulli e Zangrillo smentiscono : “Sta benissimo - è Fake news” : “La notizia che Silvio Berlusconi sia ricoverato è una fake news. Il presidente sta benissimo ed è a casa della compagna Francesca Pascale”. Licia Ronzulli, vice presidente dei senatori di Forza Italia e tra i più stretti collaboratori del Cavaliere all’Ansa nella tarda serta di martedì 11 settembre ha smentito una notizia apparsa sul sito business.it. In un tweet la senatrice azzurra aggiunge: “Berlusconi sta benissimo ...

Sabotaggio sulla Stazione Spaziale? Era una Fake news : ecco com’è andata [VIDEO] : fake news ad alta quota: nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di un fantomatico Sabotaggio della Stazione Spaziale Internazionale, a causa di un foro di due millimetri trovato sulla Soyuz dagli astronauti a bordo della ISS. Ma è tutto falso: ecco com’è andata, lo spiega l’Agenzia Spaziale Italiana nel video di seguito. Iss sabotata? Era una fake news [VIDEO] Per approfondire: Scatta l’allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale: ...

Una pallottola nel cuore 3 - Proietti contro la Fake news della fiction generalista che non c'è più : Gigi Proietti appartiene ad una tv garbata, simpatica ma non volgare, familiare. Ed Una pallottola nel cuore 3 rispetta queste stesse caratteristiche. Una serie che si inserisce nel filone di quelle serie tv Rai che non inseguono la provocazione, ma confermano la tradizione, come Don Matteo e Provaci ancora Prof, per intenderci.Per questo, in una Raiuno sempre più in cerca di diversificazioni narrative, Una pallottola nel cuore, per ...

Fake news - la senatrice Rizzotti : in rete si dice che le case farmaceutiche “guadagnerebbero molto vendendo i vaccini - ma è l’esatto opposto” : La senatrice Maria Rizzotti, Vice Presidente Gruppo Forza Italia, è intervenuta questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, per parlare del rapporto medico paziente e di Fake–news. “La prima diagnosi il medico la fa ascoltando il paziente, purtroppo questo nei medici giovani, o per la fretta, si è un po’ perso. Lo trovo, da medico, inaccettabile, si è sicuramente ...

'Tria riduce a 300 euro il reddito di cittadinanza' Ma Di Maio : 'Fake news' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ridimensiona il reddito di cittadinanza . Non più 780 euro per 8 milioni di italiani ma solo 300 euro al mese per 4 milioni di persone. A scriverlo è Repubblica secondo cui, ...

Fake news e Ue - scatta l’ora x : Sui tavoli istituzionali europei ci sono tante patate bollenti in materia di media e telecomunicazioni. Non solo la spinosa questione della riforma del copyright, ma anche la battaglia per la trasparenza della comunicazione politica, contro ogni Fake news e contro tutti i tentativi di manipolazione sempre incombenti.Mercoledì 12 settembre, in concomitanza con il Discorso sullo stato dell'Unione del presidente della Commissione Jean-Claude ...

Se l'intelligenza artificiale scambia le immagini : effetti speciali a rischio Fake news : Il sistema basato sulle cosiddette reti antagoniste generative (Gan) e sviluppato dalla Carnegie Mellon University è in grado di ingannare l'occhio sovrapponendo espressioni o movimenti nei video