Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli Quando ti vogliono i soldi li

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? La realtà è che non ti volevano» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

Fabrizio Corona : "Racconterò la mia vita 24 ore su 24 in diretta" : Fabrizio Corona è tornato: l'ex re dei paparazzi è pronto a rimettersi in gioco, dopo essersi riappacificato con la ex moglie Nina Moric e aver ritrovato la pace in famiglia, vuole mostrare come vive ai tutti i suoi numerosi fan. A conferma di ciò, Corona, durante una chiamata fatta in diretta l'11 settembre a Mattino 5, ha dichiarato che ben presto ci saranno delle grosse novità che lo interesseranno e lo vedranno protagonista assoluto."Il 1 ...

Gf Vip 3 - Selvaggia Lucarelli : "Fabrizio Corona in tv e Francesco Monte no per una canna?". Il fotografo replica : Solo lunedì mattina era uscita la copertina di Tv, sorrisi e canzoni con i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3 in partenza il 24 settembre su Canale 5, che assieme ad alcuni carneadi (Martina Hamdy, Elia Fongaro), presentava dei volti noti soprattutto in quanto concorrenti di altri reality, come Francesco Monte, che sembrava riabilitato dopo lo scandalo canna-gate sull'Isola dei Famosi.Peccato però che Dagospia abbia parlato nelle ...

Fabrizio Corona - Nina Moric e la foto romantica insieme : ma i fan notano un particolare : Fabrizio Corona e Nina Moric in una tenera foto insieme. L'ex re dei paparazzi ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia dell'ex moglie. Un'immagine di...

Fabrizio Corona lancia il nuovo portale : “La mia vita sarà online 24 ore su 24” : Fabrizio Corona inaugura il suo personale Truman Show, lanciando un portale in cui racconterà la sua vita 24 ore su 24. L’ex re dei paparazzi è uscito solo da pochi mesi di prigione, ma ha tutta l’intenzione di riprendere in mano la sua esistenza. Dopo l’addio a Silvia Provvedi, Corona ha ricucito i rapporti con Nina Moric e ha deciso di riunire la famiglia per il bene del figlio Carlos. Nel frattempo ha continuato a lavorare, ...

Grande Fratello Vip 3 : Selvaggia Lucarelli difende Francesco Monte e lancia una frecciata a Fabrizio Corona : Dopo aver letto la notizia che vede l'ex tronista fuori dal cast, la nota blogger sbotta sui social.

Fabrizio Corona - la sua nuova vita con Zoe : “Ci credo - di Silvia poi parliamo” : Fabrizio Corona felice con Zoe Cristofoli rivela a Mattino 5: “Sto bene, ma della fine della mia storia con Silvia poi ne parliamo” Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli stanno ufficialmente insieme e ormai questo è abbastanza chiaro a tutti. Ma molti avrebbero voluto vedere l’ex re dei paparazzi convolare a nozze con Silvia Provvedi. Tra […] L'articolo Fabrizio Corona, la sua nuova vita con Zoe: “Ci credo, di Silvia poi ...

Fabrizio Corona interviene in diretta a Mattino 5 dopo le parole di Enrica Bonaccorti : “Silvia Provvedi si è salvata andando via da Corona” : Enrica Bonaccorti, la giornalista e conduttrice ex “Non è la Rai”, è intervenuta a Mattino Cinque nel corso della puntata di martedì 11 settembre 2018, nella schiera di opinionisti del segmento gossip. Si parla, come spesso accade a quelle latitudini, di Fabrizio Corona e della sua estate social, l’estate “migliore della mia vita” come lui ha dichiarato. Si commenta l’addio a Silvia Provvedi e la nuova ...

Fabrizio Corona irrompe in diretta telefonica a Mattino Cinque | VIDEO : A sorpresa Corona chiama in diretta Mattino 5 Oggi, martedì 11 settembre 2018, Fabrizio Corona è intervenuto telefonicamente a “Mattino Cinque”, nello spazio della trasmissione di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Le parole di Fabrizio Corona Una Federica Panicucci abbastanza spaventata (Fabrizio Corona che interviene in diretta può dire di tutto lo sappiamo) accoglie in trasmissione in diretta Corona. Fabrizio dice: Il 1 ottobre lancerò ...

Fabrizio Corona a Mattino Cinque : "Da ottobre un portale che mi seguirà 24 ore su 24" : Nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, il rotocalco di infotainment appena ripartito su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci, l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona si è reso protagonista con una telefonata alla conduttrice, alla quale ha annunciato un'iniziativa. Il 1 ottobre lancerò il mio portale dove racconterò la mia vita 24 ore su 24 in diretta. ll riavvicinamento con Nina è una delle cose più belle che ho ...

