F1 | Vettel non risparmia la Mercedes | “giochi di squadra? Non è una sorpresa che facciano

F1 - Raikkonen punge la Ferrari : “andare via non è stata una mia decisione. Aiutare Vettel? Io guido solo una macchina” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa dell’addio alla Ferrari e della sua scelta di firmare un biennale con la Sauber-Alfa Romeo L’addio alla Ferrari e la firma con la Sauber-Alfa Romeo, quello di Singapore è il primo Gran Premio in cui si conosce il futuro di Kimi Raikkonen. Il finlandese avrà sette gare per lasciarsi bene con la ‘Rossa’, provando ad Aiutare il team a vincere il Mondiale Costruttori ...

F1 - GP Singapore 2018 : Sebastian Vettel - ora non puoi più sbagliare. Serve la perfezione nelle ultime 7 gare per sperare nel Mondiale : E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di ...

F1 - Wolff - Mercedes - : «Non è giusto criticare Vettel» : TORINO - ' Non sono completamente neutrale, chiaramente. Ma per me Lewis è il miglior pilota degli ultimi anni. Ciò nonostante trovo le critiche a Vettel non del tutto giuste. Se è possibile vincere, ...

#Verstappen senza freni : #Hamilton e #Vettel non sono da 10 - Top Speed : Se riuscirà a darsi una calmata ha davvero la stoffa per diventare campione del mondo. Sugli 8 titoli ho qualche dubbio. Ma perché rovinare dei sogni così ambiziosi?

Formula 1 - Trulli bacchetta Raikkonen dopo il GP d'Italia : 'Non ha aiutato Vettel' : dopo un sabato praticamente perfetto, con una prima fila tutta rossa in quel di Monza, la Ferrari ha visto il sogno della doppietta al Gran Premio d'Italia tramutarsi nell'incubo peggiore: la vittoria di Lewis Hamilton, il secondo posto di Raikkonen, e soprattutto la quarta posizione di Vettel che ora in classifica piloti accusa ben 30 punti di svantaggio dal campione britannico. In queste ultime ore, sul clamoroso autogol di Maranello nella ...

Ferrari - per vincere il Mondiale ti servirebbe…Lewis Hamilton. Vettel non all’altezza di Alonso e Schumacher : La Ferrari ha realizzato per il Mondiale 2018 la macchina più veloce, stabile e performante dai tempi di Michael Schumacher. Nei suoi cinque anni trascorsi a Maranello, con annesse delusioni e due titoli iridati sfumati proprio in dirittura d’arrivo, Fernando Alonso aveva sempre sognato di poter guidare un bolide di questo genere. All’epoca, seppur competitiva, la scuderia di Maranello pagava decimi preziosi dalla Red Bull, una ...

F1 - Nico Rosberg : “Sebastian Vettel non potrà vincere il Mondiale se continuerà a fare così tanti errori” : “Non puoi battere Lewis Hamilton e vincere il Mondiale se fai così tanti errori” Una sentenza dura e netta quella di Nico Rosberg nei confronti di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Il pilota della Ferrari a Monza ha commesso un altro grave errore in partenza, che ha compromesso tutta la gara e pur con una vettura eccellente, ha ottenuto solamente un quarto posto. Ora Hamilton si è portato a 30 punti di ...

Formula 1 - Gp Monza. Vettel : 'Hamilton non mi ha lasciato spazio. Il -30? Poteva andare peggio' : Il quarto posto non era certamente ciò che Sebastian Vettel si aspettava per il Gran Premio di Monza. Una gara messa subito in salita dal contatto tra la sua Ferrari e la Mercedes di Lewis Hamilton, ...

Formula 1 - GP Monza : Rosberg mette in guardia Vettel. 'Non può più sbagliare - Hamilton è una macchina' : Chiedere a uno di rallentare un avversario non è la fine del mondo, Kimi ha perso la prima posizione anche per motivi di blistering" Su Vettel "Ogni volta che Vettel ha avuto un'opportunità non è ...

F.1 Monza Vettel : "Ho provato con Kimi - Lewis si è infilato e non c'era spazio" : Vettel mastica un altro boccone amaro dopo il 4° posto di Monza, frutto della collisione al via con Hamilton, poi vincitore, che ne ha compromesso la gara. "Dopo il via ho provato a passare Kimi alla ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un dramma” : Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, ...