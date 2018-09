F1 | Ricciardo non si pente di aver scelto la Renault | “Red Bull più veloce | ma so a cosa

Renault F1 : arriverà Ricciardo - ma non ci saranno prime guide : In un week-end monzese che ha visto tutta l’attenzione incentrata sulla sfida Ferrari-Mercedes, c’è chi, come Renault, guarda al futuro, forte di segnali rassicuranti provenienti dalla propria vettura e dal lavoro di tutto il team, con un anno a venire che si preannuncia ricco di novità, grazie all’arrivo di un nuovo top driver come Daniel Ricciardo. La Casa francese ha dato vita a una tre giorni più che positiva, nonostante la necessità di far ...

F1 - Ricciardo ritirato a Monza : il motivo però non è attribuibile alla power unit Renault : Il motivo che ha causato il ritiro di Ricciardo a Monza non è stato dovuto al cedimento del motore, ma ad un problema alla frizione Ennesimo ritiro per Daniel Ricciardo in questo tremendo finale di stagione, il pilota australiano ha dovuto alzare bandiera bianca al diciottesimo giro per una fumata arrivata dal retrotreno della sua Red Bull. Photo4/LaPresse Secondo una prima analisi svolta dai tecnici della Renault, costruttore che fornisce ...

F1 - Ricciardo incassa i complimenti di Hamilton : “scelta coraggiosa andare in Renault - non è da tutti” : Il pilota della Mercedes ha commentato la scelta di Ricciardo, che ha deciso di lasciare la Red Bull per sposare il progetto della Renault Nella prossima stagione Daniel Ricciardo correrà con la Renault, lasciando dopo tante stagioni la Red Bull. Una scelta difficile ma convinta quella dell’australiano, che ha incassato i complimenti di Lewis Hamilton per il coraggio dimostrato in questo importante passo della sua carriera: ...

Formula 1 - Red Bull - Verstappen sorpreso : 'Non mi aspettavo la decisione di Ricciardo' [VIDEO] : In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport F1 HD, Max Verstappen ha parlato dell'approdo di Daniel Ricciardo in Renault , sottolineando come l'addio del talento australiano alla Scuderia quattro volte campione del mondo sia stato ...

Formula 1 - conferenza GP Belgio 2018. Alonso : 'Non è più la mia F1'. Ricciardo : 'Non ho lasciato per Verstappen' : Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in diverse categorie. A ...

Formula 1 - GP Belgio : Vettel lancia la sfida alla Mercedes. 'Gap non incolmabile. Ricciardo mi ha sorpreso - Alonso no' : Seb e la Ferrari ci credono. Vettel vuole il titolo mondiale, sia piloti che costruttori e lo fa capire chiaramente alla vigilia delle prove libere di Spa. Il ritorno della Formula 1 in Belgio ...

F1 Ricciardo : "Non lascio la Red Bull per Verstappen o l'arrivo della Honda" : Finite le ferie la F.1 riprende dalla colline di Spa, con i tanti cambiamenti di casacca per il prossimo anno annunciati nella pausa estiva. Fra questi, i principali hanno riguardato l'addio di Alonso ...

Daniel Ricciardo - GP Belgio 2018 : “Non mi divertivo più - era il momento giusto per cambiare aria. Voglio ancora dimostrare di essere il più forte” : Bersaglio principale delle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di apertura del GP del Belgio è stato Daniel Ricciardo. L’argomento? Ovviamente il suo passaggio dalla Red Bull alla Renault: “Non è stata una decisione semplice ma sono arrivato a un punto in cui mi sentivo pronto per un cambiamento, per una nuova sfida. Personalmente ci sono nuove motivazioni, fresche. Sembra semplice dirlo così ma non lo è stato affatto. Ho ...

Annuncio a sorpresa Red Bull : 'Ricciardo non rinnova' : Colpo di scena in Formula 1: la Red Bull ha comunicato che Daniel Ricciardo lascerà la scuderia al termine della stagione in corso. Il team principal della Red Bull Christian Horner: 'Decisione che ...

F1 - Ricciardo e una qualifica da dimenticare : “non ho superato la Q2 per colpa di Stroll” : Il pilota australiano partirà domani dodicesimo a causa di un evento sfortunato capitatogli nel corso della Q2 Qualifiche da dimenticare per Daniel Ricciardo, il pilota australiano partirà dodicesimo domani sulla griglia di partenza del Gp di Budapest. Photo4 / LaPresse Un risultato deludente per il driver della Red Bull, che in zona mista spiega i motivi di quanto accaduto: “all’inizio della Q2, ovviamente, stava arrivando la ...

F1 - Ricciardo conferma il calo delle Mercedes : “sembrano vulnerabili - non sono più dominanti come un tempo” : Il pilota australiano ha sottolineato come il dominio della Mercedes sia ormai un ricordo dopo all’ascesa della Ferrari La Mercedes non è più la macchina da guerra di un tempo, le vittorie ottenute in questa stagione da Vettel stanno lì a confermarlo. E’ questo il pensiero diffuso nel paddock e ripreso anche da Daniel Ricciardo, spettatore interessato del calo delle prestazioni del team campione del mondo. Photo4 / ...

F1 - Ricciardo frena gli entusiasmi della Red Bull : “non è ancora fatta - ho parlato con Mateschitz ma…” : Il pilota australiano ha sottolineato come manchi ancora qualcosa prima di rendere ufficiale il rinnovo con la Red Bull Il rinnovo di Daniel Ricciardo con la Red Bull non è ancora cosa fatta, sono ancora molti i dettagli da limare prima di arrivare alla fumata bianca. Photo4 / LaPresse Nonostante nel paddock del Red Bull Ring si sia diffusa la voce di una firma già arrivata, il pilota australiano ha voluto mettere le cose in chiaro, ...

F1 – Il ‘cattivo’ compleanno di Ricciardo - Daniel ed il suo ritiro al Red Bull Ring : “dopo 29 anni non ho capito niente di questo sport” : Daniel Ricciardo commenta la sua gara disastrosa sul circuito del Red Bull Ring, il pilota australiano si è ritirato prima della fine del Gp d’Olanda Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp ...