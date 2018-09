F1 | Leclerc ha le idee chiare | “vado in Ferrari con l’obiettivo di vincere il titolo

sportfair

: Ma com'è sto fatto di #LapoElkann che ha anticipato la notizia di #Leclerc in Ferrari su Facebook? Post rimosso e c… - fsg_it : Ma com'è sto fatto di #LapoElkann che ha anticipato la notizia di #Leclerc in Ferrari su Facebook? Post rimosso e c… - m_petturiti : @Mat14_05 @danielefesta85 @nicofarella @Charles_Leclerc Idee confuse non credo, i rumors non sono tutti veri, la ve… - Mat14_05 : @m_petturiti @danielefesta85 @nicofarella @Charles_Leclerc Certo che in 1 settimana siamo passati dal biennale a Ki… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il pilota monegasco ha già messo le cose in chiaro, sottolineando come il suo obiettivo l’anno prossimo sarà quello diilmondiale Sette gare per chiudere al meglio la sua esperienza con la Sauber-Alfa Romeo, poi percomincerà una nuova avventura al volante della. Photo4 / LaPresse Il monegasco non ha nessuna intenzione di vestire i panni della comparsa, il suo obiettivo è di quelli esaltanti e al tempo stesso difficili,quelmondiale che alla ‘Rossa’ manca dal 2007. Il pilota del Principato non si nasconde, sottolineandolo ai microfoni di Motorsport.com: “è difficile parlarne adesso, ma il mio obiettivo sarà quello di fare il miglior lavoro possibile con la monoposto che avremo a disposizione. Quest’anno laha una macchina vincente, per puntare al. Se il prossimo anno sarà la stessa cosa, ...