F1 | Leclerc e il sogno Ferrari che si realizza | “sorpreso nonostante i rumors | vi dico

Formula 1 - Leclerc : 'Io in Ferrari un sogno che si avvera' : 'I sogni si avverano... Sarò alla guida per la scuderia Ferrari nel Campionato del mondo 2019 di Formula 1. Sarò eternamente grato al Team per l'opportunità che mi ha dato'. Così Charles Leclerc , con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, ringrazia la casa di Maranello ...

F1 - Leclerc non si nasconde : “non so quello che succederà - ma guidare per la Ferrari sarebbe un sogno” : Il pilota monegasco ha svelato di avere il sogno di guidare la Ferrari in futuro, senza però sbilanciarsi al momento Il suo cartellino appartiene alla Ferrari, per questo motivo Charles Leclerc continua a sognare un futuro in rosso. L’obiettivo è quello di sedersi un giorno sul sedile della monoposto del Cavallino, traguardo speciale per il quale il monegasco lavora duramente sin dal suo ingresso nella Ferrari Driver Academy. La ...