F1 | Aldo Costa svela le differenze tra Ferrari e Mercedes | “noi veloci in curva | loro

Cristiano RonAldo in Costa Azzurra - CR7 se la spassa a Monaco sul lussuoso yacht con Georgina [FOTO E VIDEO] : Cristiano Ronaldo approfitta dei giorni dedicati alle Nazionali e senza Serie A per volare a Monaco con la famiglia, CR7 se la spassa al mare Uno yacht mega galattico, una bellissima fidanzata e i figli accanto: questo è il weekend di Cristiano Ronaldo senza la Serie A. Approfittando della pausa del campionato, CR7 si è recato a Monaco dove ha trascorso attimi di relax con Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior. Indossando un ...

Juve - i 7 scudetti costano il doppio : raddoppia il monte ingaggi e RonAldo... : LA ROSA DI CONTE - Il Corriere dello Sport ha analizzato e messo a confronto in particolare la rosa che aveva a disposizione Antonio Conte nel 2011-12 quando, forse a sorpresa, conquisto il primo ...

Maurizio Costanzo - l'ultimo tragico desiderio nel giorno del suo compleanno : il siluro su Aldo Grasso : Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Maurizio Costanzo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa in una lunga intervista a Dagospia. In particolare, il mito della televisione ...

Quanto costa avere Cristiano RonAldo sui vari siti di 'fantacalcio' : La quotazione stabilita da Magic , il fantacalcio della Gazzetta dello Sport ha sorpreso tutti. Assicurarsi Ronaldo nel fantacalcio rosa costa 60 fantamilioni , una cifra enorme se si pensa che il ...

Atletico - la vendetta di Simeone e la profezia di Diego Costa : 'Real forte anche senza RonAldo' : Finalmente se la gode, Simeone. Dopo le finali perse con il Real, ecco quella giusta. La vendetta. Un poker per sognare, quattro reti per stendere il Real Madrid e alzare al cielo di Tallinn la terza ...

Juventus - Douglas Costa : "Cristiano RonAldo ci porta a un altro livello" : "La Juve ti fa sentire come uno di famiglia ed è un mondo dove ho imparato a vivere", spiega a "Italian Football Tv". cr7 - "Penso che la Juve sia già a un grande livello ma la società ha voluto fare ...

Juve - sfida a calcio tennis : Dybala e Douglas Costa festeggiano contro Bonucci e RonAldo [VIDEO] : La preparazione della Juventus prosegue senza particolari intoppi. C’è un buon clima nel gruppo e ci si diverte: sfida a calcio tennis tra Dybala e Douglas Costa da una parte e Bonucci e Cristiano Ronaldo dall’altra. ECCO IL VIDEO: Cristiano Ronaldo svirgola a calcio-tennis, l’ironia dei compagni dilaga [VIDEO]L'articolo Juve, sfida a calcio tennis: Dybala e Douglas Costa festeggiano contro Bonucci e Ronaldo [VIDEO] ...

Douglas Costa lancia la Juventus : 'Con RonAldo niente limiti' : FELICE CON ALLEGRI - Felice della Juve , 'ti fa sentire come uno di famiglia ed è un mondo dove ho imparato a vivere' ,, Douglas Costa ringrazia anche Allegri per come lo ha fatto crescere: 'è un ...

Cristiano RonAldo in coppia con Bonucci - la partitella a calcio-tennis “finisce male” : Dybala e Douglas Costa lo sberleffano [VIDEO] : Cristiano Ronaldo gioca in coppia con Leonardo Bonucci a calcio-tennis contro Douglas Costa e Paulo Dybala: l’errore di CR7 Costa caro al portoghese, lo sberleffo dei compagni di squadra Cristiano Ronaldo è ormai parte integrante del gruppo Juventus. CR7 si è cimentato in una partita di calcio-tennis con i suoi compagni di squadra in cui però è “finita male” per il portoghese. In coppia con Leonardo Bonucci, ...

