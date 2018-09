Europee 2019 Sorpresa Francia | Le Pen agguanta Macron

Federica Mogherini - l'annuncio ufficiale : non si candida alle Europee 2019 : Lo ha annunciato aprendo la conferenza annuale degli ambasciatori dell'Ue: Federica Mogherini non cercherà un secondo mandato dopo aver concluso il suo incarico alla guida del Seae, il Servizio ...

Salvini e Orban contro Macron e Merkel : alle Europee 2019 può finire l'era destra-sinistra : Non è la politica che sognava Spinelli, no . È confusa, sporca, segnata da odi, ambiguità e insulti su Facebook. Quindi, in sostanza, è politica vera. Mai così vera, forse tale sul serio per la prima ...

Emma Bonino : a volte ritornano Partito per le Europee 2019 : La Bonino ha fiutato aria di nicchia di opposizione redditizia (la famosa “nor”) e ci si è gettata a capofitto, come una scaltra professionista dell’antigovernismo, direbbe Leonardo Sciascia Segui su affaritaliani.it

Serie A - Serie B - Coppe Europee : dove vedere il calcio in televisione nel 2018-2019 : Con l’accordo siglato fra Sky e Dazn e la presentazione dell’offerta di sport da parte di Sky si è composto il puzzle dell’offerta tv per Serie A, Serie B e altri campionati. dove e come vedere l’offerta sportiva in pay e in chiaro...