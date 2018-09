Estrazione SuperEnalotto 13 Settembre 2018

SuperEnalotto - tre (s)fortunati a un passo dal sogno : i numeri dell'ultima Estrazione : In arrivo un sabato da 35,9 milioni di euro per il SuperEnalotto : nessun 6 nell'ultima estrazione , quella di giovedì 6...

Estrazione / SiVinceTutto Superenalotto 5 settembre : numeri vincenti di oggi - le quote (235/2018) : ESTRAZIONE SiVinceTutto Superenalotto di oggi 5 settembre : i numeri vincenti del concorso n. 235/2018, tutte le quote e le vincite di serata. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 20:39:00 GMT)

Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto : Estrazione del 1° settembre 2018 - i numeri vincenti : Come ogni sabato, oggi 1° settembre 2018, ci sarà la consueta estrazione dei numeri di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto. La sestina vincente del SuperEnaLotto vale 33 milioni di euro. L'ultima estrazione - quello di giovedì 20 agosto - non è stata molto prodiga di premi: non sono stati registrati né 6 né 5+1 e anche il bottino raccolto dai fortunati che hanno centrato un cinque non è di quelli clamorosi: poco più di 25mila euro. Ma si sa ogni ...