Almeno 14 persone ferite a causa di una serie die di incendi sembra dovuti a disfunzioni al servizio gas. Almeno 40 abitazioni e aziende in tre centri abitati vicino a Boston, sono stati coinvolti. A causa delle fiamme che si sono sviluppate per parecchi isolati sono state evacuate intere aree Evacuati per precauzione tutti gli edi fici serviti dalla Columbia Gas service Un'ipotesi è che ci sia stato undi pressurizzazione nelle condutture della società.Ma anche l'Fbi è al lavoro: nessuna ipotesi è esclusa.(Di venerdì 14 settembre 2018)