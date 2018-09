Esame Avvocato | pubblicato il bando | domande entro il 12 novembre

Esame Avvocato 2018 : prove scritte 11 - 12 e 13 dicembre : Sono state decise le date in cui si terrà l’Esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il ministro, Alfonso Bonafede, ha firmato il decreto ministeriale, con cui viene indetto l’Esame di stato 2018. Le prove scritte si terranno in tre date: 11, 12 e 13 dicembre 2018. È lo stesso ministero della Giustizia a dichiararlo sul profilo Twitter istituzionale e le prove si terranno presso le sedi delle Corti d’appello indicate nel bando, che ...

Esame Avvocato : decisione sul Milleproroghe slittata all'11 settembre : Dopo mesi di discussioni e incertezze, ormai sembra che la questione relativa alla possibilita' di utilizzare anche quest'anno i codici commentati durante le prove scritte dell'Esame di abilitazione forense, si stia ufficialmente concretizzando: la questione, infatti, è stata inserita nel decreto Milleproroghe dl 91/2018 ed attende l'ultimo via libera da parte della Camera. Ciò significa che, agli aspiranti avvocati [VIDEO], non resta altro che ...

Esame Avvocato 2018 : anche l'AIGA concorda con la probabile proroga della riforma : A quanto pare, continuano le buone notizie per i praticanti avvocati: dopo che la settimana scorsa due esponenti di Fratelli d'Italia avevano avanzato la proposta di rimandare l'applicazione delle nuove regole [VIDEO], in merito all'utilizzo dei codici commentanti nel prossimo Esame di abilitazione forense, in questi giorni pare che il tema continui ad essere ancora molto discusso. Secondo quanto riportato dall'AIGA, Associazione Italiana ...

Praticanti avvocato : l’Esame sarà ancora con i codici commentati : Una boccata d’ossigeno e di speranza per tutti i Praticanti avvocato che in questo 2018 si preparano ad affrontare l’esame di abilitazione alla professione forense. Sembra infatti che anche per quest’anno sarà possibile svolgere la prova d’esame con l’aiuto dei codici commentati annotati con la giurisprudenza. Ci sarà infatti – dopo roventi polemiche – una nuova proroga del vecchio regime, che consentirà anche il prossimo dicembre di consultare ...

Esame Avvocato 2018 : rimandata l'applicazione del nuovo regolamento : Come molti giuristi gia' sapranno, il prossimo dicembre sarebbero dovute entrare in vigore le nuove regole relative all'Esame di abilitazione alla professione forense [VIDEO], così come disposte dalla legge 247 del 2012. Nonostante questa notizia sembrasse certa e sicura, ieri, in merito alla riforma forense, è stato fatto un importante passo indietro. A comunicarlo è stata Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli D'Italia, la quale ha ...