Eros Ramazzotti a Roma - Milano e Torino nel 2019 : prezzi dei biglietti in prevendita per il tour 2019 : Eros Ramazzotti a Roma, Milano e Torino il prossimo anno. L'artista ha annunciato i suoi progetti futuri e l'anno di prossima pubblicazione al quale farà seguito un tour europeo che non trascurerà i palazzetti dello sport italiani. Tra i cantanti della penisola più apprezzati e seguiti all'estero, Eros Ramazzotti porterà il nuovo disco di inediti, Vita ce n'è, anche oltre i confini nazionali per una ricca tournée 2019 che conterrà anche ...

Eros Ramazzotti : ritorno sulle scene e collaborazione con Facebook Italia per la video Premiere : Vita ce n’è è il nuovo disco di Eros Ramazzotti, in uscita per Polydor il 23 novembre 2018. Il 17 febbraio debutterà a Monaco il tour mondiale che vedrà protagonista Eros nelle più belle e importanti arene dei 5 continenti. L’artista Italiano più famoso nel mondo torna sulle scene e dà tutte le coordinate dei prossimi appuntamenti, attraverso i suoi canali social. Grazie alla collaborazione con Facebook Italia, Ramazzotti è il primo artista nel ...

Eros su Aurora Ramazzotti : “Ha la simpatia e la serietà di Michelle” : Simpatica come mamma Michelle e forte come papà Eros: a descrivere così Aurora Ramazzotti è proprio il celebre cantante e padre. Da sempre allergico alle interviste e molto riservato, l’interprete di Fuoco nel fuoco ha parlato a cuore aperto di sua figlia. Aurora sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, forte del successo di Vuoi Scommettere? in coppia con la Hunziker. Dopo l’addio al daily di X Factor, in cui è stata ...

Eros Ramazzotti concerti tour 2019 : date - biglietti e info : Eros Ramazzotti ha annunciato i concerti per il prossimo tour 2019 che per ora prevede date a Torino, Milano e Roma. Ecco di seguito tutte le info su location, date e dove acquistare i biglietti. Eros Ramazzotti concerti tour 2019: date e info Torna live Eros Ramazzotti per promuovere il nuovo album intitolato Vita ce n’è, in uscita il prossimo 23 novembre 2018 per Polydor. Quindi a inizio dell’anno nuovo, in ...

Eros Ramazzotti - clamorosa confessione politica : 'Matteo Salvini smaschera l'ipocrisia generale : per chi voto' : Eros Ramazzotti confessa a Vanity Fair la sua fede politica. "Alle ultime elezioni ho votato 5 Stelle e lo rifarei. Ci vuole tempo per cambiare e migliorare l'Italia: parliamo di decenni, non di un anno o due", confessa il cantante di Cinecittà, che ...

Eros Ramazzotti : “Non sapevo se fermarmi per sempre - mai geloso di Vasco Rossi” : Eros Ramazzotti intervistato in occasione dell’uscita del suo nuovo disco si racconta: “Non sapevo se continuare o fermarmi per sempre” L’ultimo disco di Eros Ramazzotti si chiama Vita ce n’è ed è il frutto di un lungo lavoro e un altrettanto lungo periodo di riflessione del cantante. Intervistato da Vanity Fair, infatti, Ramazzotti ha dichiarato […] L'articolo Eros Ramazzotti: “Non sapevo se fermarmi ...

Eros Ramazzotti : “Ho votato il Movimento 5 Stelle e lo rifarei. Matteo Salvini? Smaschera l’ipocrisia generale” : “Alle ultime elezioni ho votato 5 Stelle e lo rifarei. Ci vuole tempo per cambiare e migliorare l’Italia: parliamo di decenni, non di un anno o due”. In una lunga intervista a Vanity Fair, Eros Ramazzotti si racconta a tutto tondo e, tra vita professionale e privata, si lascia andare anche a qualche considerazione politica. Con un padre comunista, rivela “la tessera del Pci la presi anche io, ma solo per sei mesi”. Non solo, Eros ...

Eros Ramazzotti : "Aurora ha la serietà e simpatia di sua madre Michelle" : Nella lunga intervista, rilasciata, questa settimana, a Vanity Fair, Eros Ramazzotti, ha dedicato, a lungo, qualche pensiero alle donne della sua vita, in primis, l'adoratissima figlia Aurora che ha seguito, da vicino, durante tutto il suo percorso, in continua ascesa, nel mondo dello spettacolo: Lei è tosta, è una testa d’ariete pazzesca, se vuole arrivare a fare una cosa ci arriva. Ha la simpatia e la serietà di sua madre e la tenacia ...

Eros Ramazzotti strizza l'occhio a Salvini e svela : "Ecco perché ho pensato di ritirarmi" : Essere "nato ai bordi di periferia" ha lasciato certamente il segno almeno quanto quel "pezzo di pane" che suo padre comunista si aspettava che in un mondo equo venisse dato a tutti. E oggi, ...

Eros Ramazzotti per il governo 5 Stelle Lega - da ex comunista difende Matteo Salvini ma anche le ONG : Non amo la politica, non sono per un partito o per un colore, ma sono dalla parte della gente. Nella mia visione del mondo, la gente deve stare bene. E credo di interpretare il classico prototipo ...

Eros Ramazzotti per il governo 5 Stelle – Lega - da ex comunista difende Matteo Salvini ma anche le ONG : Se molti artisti si sono esposti contro l'esecutivo gialloverde in questi primi mesi di attività, dalle pagine di Vanity Fair arriva una voce in controtendenza, l'endorsement di Eros Ramazzotti per il governo 5 Stelle - Lega. L'ex ragazzo di periferia ormai popstar dalla popolarità mondiale dimentica le radici di sinistra in cui è cresciuto e dà la sua approvazione al governo gialloverde, mostrando fiducia in quel cambiamento tanto auspicato ...

Eros Ramazzotti/ “Mi sono iscritto al Partito Comunista - alle elezioni ho votato Movimento 5 Stelle” : Eros Ramazzotti, in occasione del suo nuovo album, Vita ce n'è, ha rivelato le sue preferenze in ambito politico e ha difenso Cristiano Ronaldo: "Crea indotto e fa lavorare molte persone"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 00:52:00 GMT)

Eros Ramazzotti si racconta a cuore aperto in occasione dell’uscita del nuovo album ‘Vita ce n’è’ : “Ho pensato di fermarmi per sempre” : “Ho passato qualche anno in cui non sapevo se continuare o fermarmi per sempre. Mi sono chiesto se continuare avesse un senso perché mi sono detto: “Che lo compongo a fare un disco tanto per farlo?”. Ci sono tanti artisti che vivono di memoria, non volevo iscrivermi al club”. Eros Ramazzotti, 55 anni, si racconta a cuore aperto in occasione dell’uscita del nuovo anno ‘Vita ce n’è‘. Intervistato da ...

Eros Ramazzotti : «Ho votato 5 Stelle e lo rifarei. Salvini? Smaschera l'ipocrisia generale» : Parla di musica ma anche di politica, Eros Ramazzotti, che tra un mese compirà 55 anni. In un'intervista a «Vanity Fair» racconta di aver votato per il Movimento 5 Stelle, alle scorse elezioni. E di ...