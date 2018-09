EROINA SINTETICA | PRIMA MORTE IN ITALIA UN ANNO FA Ultime notizie | il Ministro Fontana

EROINA SINTETICA : prima morte in Italia un anno fa/ Ultime notizie - analisi non potevano essere fatte : Eroina sintetica, prima morte in Italia: a distanza di 18 mesi dal decesso per overdose da Ocfentanil di un 39enne a Milano, l'Istituto superiore di sanità lancia l'allerta.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:59:00 GMT)

EROINA SINTETICA - le analisi che non si possono fare : La notizia del decesso milanese è arrivata un anno dopo. Impossibile finora isolare le molecole di fentanili: la procedura andava autorizzata dal ministero della Salute e gli strumenti acquistati all'estero. Oggi il Sistema di Allerta sta attrezzando i laboratori

EROINA SINTETICA - il primo morto ad aprile 2017. Ma l’Iss dà l’allarme solo ora. Fontana : “Cambiare il sistema di allerta” : In Italia è arrivato l’ocfentanil, un tipo di oppioide sintetico responsabile di molti decessi negli Usa. Almeno dall’aprile 2017, quando un uomo di 39 anni è morto a Milano per overdose di una sostanza fino ad allora mai vista nel nostro Paese. Per questo il sistema di allerta precoce dell’Istituto superiore di Sanità ha diramato un’allerta di grado 3, il più alto. Ma lo ha fatto solo martedì, a quasi un anno e mezzo ...

