ilsole24ore

: Erdogan obbliga tutte le aziende (anche straniere) a convertire in lire i contratti in valuta estera… - filgosio : Erdogan obbliga tutte le aziende (anche straniere) a convertire in lire i contratti in valuta estera… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Con un decreto pubblicato nella notte, il Governo impone l’uso della moneta locale in tutti i rapporti economici in Turchia. Trenta giorni di tempo pergià in essere. Il Governo di Ankara tenta così di sostenere la moneta locale (che ha perso il 40% sul dollaro da inizio anno) e scoraggiare l’uso di dollari e euro. Ma rischia di gettare nel caos imprese () e utenti...