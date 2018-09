Equitazione | Mondiali 2018 | programma | orari e tv di giovedì 13 settembre Tutti gli

Equitazione - Mondiali 2018 : Germania già esplosiva nel dressage - Italia sesta nel reining. Cancellata la prima prova dell’endurance : Il dressage è già una questione praticamente tutta tedesca. La prima giornata dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) ha evidenziato la netta supremazia della Germania nella prova individuale e in quella a squadre, che oggi assegnerà le medaglie e i pass olimpici. La migliore prestazione reca il marchio della tedesca Jessica von Bredow-Werndl, che ha subito tenuto fede al suo ruolo di outsider per il podio, conquistando un punteggio di ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Germania già esplosiva nel dressage - Italia quinta nel reining. Cancellata la prima prova dell’endurance : Il dressage è già una questione praticamente tutta tedesca. La prima giornata dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) ha evidenziato la netta supremazia della Germania nella prova individuale e in quella a squadre, che oggi assegnerà le medaglie e i pass olimpici. La migliore prestazione reca il marchio della tedesca Jessica von Bredow-Werndl, che ha subito tenuto fede al suo ruolo di outsider per il podio, conquistando un punteggio di ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Germania e Francia rivali per l’oro nel completo - l’Italia culla il sogno del pass per Tokyo 2020 : Un sogno chiamato Tokyo 2020. L’Italia del completo inizierà domani, giovedì 13 settembre, la sua avventura a caccia del pass per le prossime Olimpiadi, a cui potranno partecipare le prime sei squadre classificate ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). Dopo il bronzo agli Europei 2017 di Strzegom, gli azzurri sognano di portare a casa un piazzamento di grande rilievo anche nella competizione iridata, per ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 12 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Parte la caccia alle medaglie per gli azzurri impegnati ai Mondiali 2018 di Equitazione, che avranno inizio oggi a Tryon (USA), sede dei World Equestrian Games. Oggi, mercoledì 12 settembre, scendono in pista gli atleti impegnati nelle prime gare della competizione. E l’Italia si gioca subito le prime carte per ben figurare negli Stati Uniti, con la consapevolezza, però, che il momento clou arriverà durante la prossima settimana con ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Isabelle Werth inizia la caccia all’oro nel dressage - l’Italia punta su Sangiorgi e Sanavio : Chi contrasterà il predominio tedesco? E’ questa la domanda che anima la vigilia del primo appuntamento del dressage in occasione dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA), che prenderanno in via oggi, mercoledì 12 settembre, con la prima giornata di gare. La tedesca Isabelle Werth attualmente occupa i primi due posti del FEI Ranking con due diversi cavalli. E in sella a Bella Rose, il suo miglior destriero, andrà a caccia ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i favoriti del completo. Sandra Auffarth punta al bis iridato - la Francia in cerca del doppio oro : Michael Jung non sarà ai Mondiali. Un’assenza pesantissima condiziona i pronostici in vista dei World Equestrian Games 2018 di Tryon (USA), che perdono il miglior interprete internazionale del completo, disciplina in cui il fuoriclasse tedesco domina ormai da anni. Al suo posto la Germania ha convocato Sandra Auffarth, da qualche tempo meno performante del solito ma dotata di classe e talento per primeggiare. Basti pensare al trionfo ai ...

Equitazione - Mondiali 2018 : sogno Tokyo 2020 per l’Italia nel salto ostacoli. La squadra all’esame di maturità del quadriennio : Un anno d’oro per rivedere la luce dopo decenni di buio. E poi altri otto mesi da protagonisti sul circuito internazionale con tanti risultati di prestigio all’attivo. Ed ora i World Equestrian Games 2018 di Tryon (USA) rappresentano l’occasione per consacrarsi definitivamente ad alti livelli e superare l’esame di maturità del quadriennio che conduce verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è tornata da un anno e ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i favoriti del dressage. Isabell Werth una spanna avanti a tutti - Germania imbattibile? : Una donna sola in cima al mondo. Isabell Werth è la migliore interprete della storia del dressage e a 49 anni rappresenta ancora il top della specialità. La tedesca occupa la prima e la seconda posizione del ranking mondiale. E a Tryon intende portare a casa l’ennesimo alloro di una carriera da incorniciare. Sarà lei la donna da battere in occasione dei World Equestrian Games 2018 in entrambe le prove individuali del dressage, ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia nel completo ai raggi X : Sarà un’Italia a cinque punte quella che scenderà in campo nel completo a Tryon (USA), dove tra mercoledì 12 e domenica 23 settembre andranno in scena i World Equestrian Games 2018. Gli azzurri vanno a caccia di un’impresa strepitosa, un piazzamento tra i primi sei che equivale a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con il team Italia e con ben tre rappresentanti per la gara individuale. Il bronzo agli Europei 2017 di ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia nel dressage ai raggi X : Un veterano e una nuova leva rappresenteranno l’Italia nel dressage, in occasione dei Mondiali 2018 di Equitazione che andranno in scena a Tryon (USA) tra mercoledì 12 e domenica 23 settembre. Saranno due gli italiani che prenderanno parte ai World Equestrian Games per la specialità del dressage: Pierluigi Sangiorgi con Gelo delle Schiave e Riccardo Sanavio con Glock’s Federleicht. Sangiorgi, classe ’68, è uno dei cavalieri più ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 per salto - dressage e completo : I trionfi in Coppa delle Nazioni e le vittorie prestigiose di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi in giro per il mondo confermano l'attuale posizione di forza di un gruppo che, anche se privo di Zorzi a ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 per salto - dressage e completo : Medaglie in palio e primi pass olimpici per l’Equitazione. I World Equestrian Games 2018 rappresentano un appuntamento di fondamentale importanza per i principali interpreti della disciplina, che avranno non soltanto l’occasione di cimentarsi per la conquista della medaglia d’oro, ma anche l’opportunità di portare a casa la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con quasi due anni di anticipo. Già, perché i ...

Equitazione - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Il count down sta per concludersi. Da mercoledì 12 a domenica 23 settembre sarà Tryon (USA) ad ospitare i World Equestrian Games 2018, che coinvolgeranno i migliori interpreti al mondo dell’Equitazione, a caccia delle medaglie iridate. Il completo e il dressage catalizzeranno l’attenzione nella prima settimana, ma l’attesa dell’Italia è tutta per il salto ostacoli, che vedrà all’opera una pattuglia azzurra che ...