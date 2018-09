Eni | CdA delibera acconto sul dividendo 2018

Fs. Toninelli : firmata la decadenza dell'intero Cda - ora barra sui trEni locali : E' quanto si legge nella lettera indirizzata al Cda di Ferrovie che porta la firma di Toninelli ma anche quella del ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Nel mirino del Governo anche l'Eni. Il sottosegretario Buffagni : "Pagani braccio destro di Padoan - lasci il posto in cda" : "Nella più grande azienda di Stato quotata, l'Eni, un dirigente che è stato braccio destro di Padoan, il dottor Pagani, è stato nominato nel cda in quota Governo. Non fa più parte Governo e continua a stare lì. Aspettiamo che si dimetta togliendo dall'imbarazzo il Governo. Ci aspettiamo che liberi il posto". Così ospite di Tgcom24 il sottosegretario M5S alla presidenza Stefano Buffagni. "Vorremmo evitare ...

BEni Stabili - via libera dal CdA a fusione con Fonciere Des Regions : Teleborsa, - Il CdA di Beni Stabili ha approvato, con voto unanime dei consiglieri indipendenti, il progetto di fusione per incorporazione in Fonciere Des Regions , società che cambierà la propria ...