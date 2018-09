Emilia Romagna | la Regione nega nuove concessioni per ricerca di idrocarburi nella zona

West Nile : 87 casi neuroinvasivi e 14 morti in Emilia Romagna : Il virus West Nile (Febbre del Nilo) in Emilia-Romagna ha fatto registrare “87 casi di malattia neuro invasiva, con 14 decessi (eta’ media 80 anni), 65 casi di forme febbrili, 22 casi di infezione senza sintomi scoperti in donatori di sangue“. Un picco e’ stato rilevato tra il 27 luglio e il 10 agosto e la localizzazione dei casi e’ nelle province di Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Un quinto dei soggetti colpiti ...

West Nile - 78enne muore nel Ferrarese : salgono a 13 le vittime in Emilia Romagna : La Febbre del Nilo continua a fare paura. È arrivato a tredici il numero delle vittime in Emilia Romagna, la regione italiana con il maggior numero di morti. Il record nel Ferrarese, dove finora i decessi sono stati sette. Viveva a Porporana, infatti, l’ultima vittima: un 78enne morto per le complicanze provocate dal virus, dopo dieci giorni di ricovero nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sant’Anna. L’uomo aveva avuto in passato ...

Vaccini - presidi Emilia-Romagna tirano dritto : 'Irregolari non entrano' : ... Anp, : 'Bene obbligo per personale scolastico' 'Rispetto scadenza 31 dicembre dipende da capacità organizzative asl' Vaccini, dai genitori 300mila firme alla Camera: 'Ascoltare la scienza' L'...

FER Emilia-Romagna - per la prima volta in Italia tratto di binari con traverse ecosostenibili : Teleborsa, - Greenrail e Ferrovie Emilia Romagna puntano su traverse ferroviarie smart di nuova generazione. Una tecnologia applicata per la prima volta sotto binari Italiani che permette uno sviluppo ...

Emilia-Romagna : la Regione in California al summit sul cambiamento climatico : L’Emilia-Romagna invitata speciale in California per portare le proprie esperienze e idee in difesa dell’ambiente e in risposta alle sfide del cambiamento climatico. Con un ruolo ancor più da protagonista nella coalizione dei Governi territoriali e delle Regioni che si batte contro il riscaldamento globale e nella quale entrò nel 2015 con la firma da parte del presidente Stefano Bonaccini insieme al Governatore dello Stato della California, ...

Maltempo del 2016 e del 2017 in Emilia Romagna - il Consiglio dei ministri approva le procedure per i rimborsi : tutte le info utili : E’ stata approvata ieri, dal Consiglio dei ministri, la delibera che dà il via alla procedura per i rimborsi a privati e imprese danneggiati dal Maltempo nel 2016 e 2017. “Un provvedimento molto atteso – afferma l’assessore regionale alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo che ad agosto aveva scritto al premier Conte per sollecitarne il via libera -, già pronto a luglio, in base a un serio lavoro ...

Sport - al via tra due settimane in Emilia Romagna le Olimpiadi under 14

Vaccini. Conferma dell'obbligo - il presidente Bonaccini e l'assessore Venturi : 'Una vittoria del buonsenso e della scienza. E la conferma che avevamo ragione quando in Emilia-Romagna lo introducemmo due anni fa' : Non possiamo, dunque, che essere profondamente soddisfatti concludono Bonaccini e Venturi -, perché questa, lo ripetiamo, è una vittoria del buonsenso ma anche della scienza e delle istituzioni ...

West Nile : altri 2 morti in Emilia Romagna : Ancora 2 morti per il virus del Nilo Occidentale in Emilia Romagna. Le vittime sono 2 anziane ricoverate in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna, decedute durante il fine settimana. Le due signore – informa oggi l’Ausl cittadina – soffrivano di gravi patologie già in atto, alle quali si è sovrapposta l’infezione da West Nile. Dall’inizio del 2018 – riferisce l’azienda sanitaria – ...

L'Emilia-Romagna fa festa a Venezia : premiati «Il mondiale in piazza» e «Saremo giovani e bellissimi» : BOLOGNA - Due opere emiliano-romagnole, realizzate con il sostegno e contributo della Regione attraverso la sua Film Commission hanno conquistato premi alla Mostra cinematografica di Venezia. Miglior ...

Eventi. "Cristallino" : parte la 6° edizione del festival d'arte contemporanea in Emilia Romagna : ... VIE PERIFERICHE, il cui termine "periferico" non sottolinea la sua valenza secondaria, bensì, acquista primaria importanza nell'economia di un sistema che determina l'identità di un territorio come ...