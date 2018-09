Emicrania | arriva la prima cura specifica Come agisce

dilei

: Medicina, emicrania incubo per 7 milioni di italiani: arriva la prima cura specifica - - DCarinci : Medicina, emicrania incubo per 7 milioni di italiani: arriva la prima cura specifica - - Fabio_Ottaviani : ******** BREAKING NEWS*********** Soffrite di Emicrania? Arriva il primo anticorpo monoclonale che risolverà per se… - BinaryOptionEU : #Emicrania, arriva prima cura specifica -

(Di giovedì 13 settembre 2018)in Italia lacontro l’, un farmaco che consentirà di alleviare un disturbo che colpisce oltre 7 milioni di italiani. Il medicinale è stato presentato nel corso dell’European Migraine Day of Action da Piero Barbanti, direttore dell’Unità die Ricerca sulle cefalee e il dolore dell’Ircss San Raffaele Pisana di Roma. Sino ad oggi non esistevano cure specifiche per l’, ma il problema era stato sempre affrontato utilizzando i farmaci per altre patologie,l’epilessia, la depressione o l’ipertensione. In realtà l’è una malattia a sé e non un sintomo di qualcos’altro. A differenza della seplice e sporadica cefalea, questo disturbo si presenta sempre in modo severo o moderato, diffondendosi su metà della testa. Solitamente peggiora muovendosi e non risponde in alcun modo ai ...