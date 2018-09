Elisa Isoardi | imbarazzo a La prova del cuoco Video | annuncia Amadeus | ma in studio non

Elisa Isoardi e la gelosia di Salvini a La prova del cuoco/ Video : colpa di Amadeus? "Se ho 3 minuti - la..." : Elisa Isoardi commette la prima gaffe a La prova del cuoco con la complicità di Amadeus e il fidanzato Matteo Salvini tira fuori tutta la sua gelosia.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:30:00 GMT)

La prova del cuoco - nonostante l’impegno di Elisa Isoardi gli ascolti calano : Elisa Isoardi, si vede, ci mette tanto impegno. Il clima a La prova del cuoco sembra migliorato rispetto alla prima puntata, nonostante il programma sia partito sotto una cattiva stella. Eppure il pubblico scappa dal programma del mezzogiorno: al terzo giorno di rilevazione Auditel, già 300mila spettatori (pari a quasi due punti di share) hanno cambiato canale e scelto altro. Se gli ascolti del debutto (1.611.000 spettatori con il 15.95% di ...

La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi evita la minestra riscaldata e riparte da sé : La Prova del Cuoco Elisa Isoardi aveva voglia di cambiare. Come giusto che fosse, da un certo punto di vista: al suo debutto da conduttrice titolare de La Prova del Cuoco, la presentatrice piemontese ha evitato di cucinare una minestra riscaldata che l’avrebbe trasformata in una copia (probabilmente mal riuscita) di Antonella Clerici, per tanti anni apprezzata padrona di casa. Elisa, così, è ripartita da zero, con un programma diversamente ...

Salvini : "Non ho mai aiutato Elisa Isoardi. La mia presenza l'ha danneggiata" : Due gironi fa Elisa Isoardi ha iniziato la sua nuova avventura a La prova del cuoco e il suo compagno ha voluto farle un grosso in bocca al lupo. "Oggi alle 11.30 su Rai Uno inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana", scriveva Matteo Salvini.La prima puntata è andata alla grande e la conduttrice si è pure emozionata ricevendo una sorpresa dall'amica ...

Elisa Isoardi - LA PROVA DEL CUOCO / "I protagonisti più amati della scorsa edizione diventeranno giudici" : ELISA ISOARDI ha esordito alla PROVA del CUOCO con discreti dati Auditel ottenendo pareri contrastanti nei social network. Le novità e le conferme del programma. (Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:19:00 GMT)

Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco/ “Antonella Clerici? La sento spesso privatamente” : A pochi giorni dall'esordio a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi anticipa alcune delle novità della prossima edizione tra nuove rubriche e una durata maggiore. (Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 23:07:00 GMT)

Elisa Isoardi - trionfo di ascolti e rimpianto : 'La prova del cuoco' - il dato che gira dentro la Rai : Questioni di decimali: Elisa Isoardi debutta alla prova del cuoco , da titolare su Raiuno, con un ottimo 16 per cento . Risultato soddisfacente, che chiude in pareggio la sfida con Barbara Palombelli ...