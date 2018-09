e-SIM su iPhone Xs | Xs Max | Xr e Watch 4 | a cosa serve e perché rappresenta il futuro

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 settembre 2018) I nuovi AppleXs, Xs Max, Xr e il4 presentati ieri integrano una e-SIM (embedded SIM – SIM integrata), praticamente una versione evoluta delle piccole carte in plastica che ogni utente smartphone normalmente inserisce nel proprio smartphone per abilitare le chiamate e i servizi di connettività mobile. Non si tratta di una novità epocale per il settore, ma per la prima volta Apple ne consente l’utilizzo anche in Italia grazie a un accordo (per ora esclusivo) con Vodafone. Le eventuali tariffe però non sono state ancora svelate.XS e XS Max In verità glidi nuova generazione non solo dispongono di una e-SIM ma anche di una fessura (slot) per inserire una nano-SIM, ovvero la versione piccola delle comuni SIM in plastica. La e-SIM non è altro che un chip integrato nella componente hardware dei dispositivi. Questo vuol dire che potenzialmente potrebbe ...