laragnatelanews

: E-GAP: parte da Milano il primo operatore made in Italy per la ricarica di veicoli elettrici in mobilità… - laragnatelanews : E-GAP: parte da Milano il primo operatore made in Italy per la ricarica di veicoli elettrici in mobilità… - evyna : E-GAP: parte da Milano il primo operatore made in Italy per la ricarica di veicoli elettrici in mobilità… - RepubblicaAF : #energitalia Veicoli elettrici, a Milano parte E-Gap @EdisonNews @luigi_gia @sibilladipalma @LorenzoMatucci -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Si definisce “range anxiety” e può essere descritta come l’ansia che colpisce le persone preoccupate di restare con la batteria del proprio veicolo elettrico completamente scarica. Ed è proprio questo uno dei fattori più importanti che negli ultimi anni ha contribuito a limitare la diffusione deielettrici a livello globale, insieme ad altri elementi come il prezzo elevato dei mezzi di trasporto a zero emissioni. La soluzione sarebbe spingere sulla diffusione capillare di infrastrutture, installando un numero maggiore di colonnine per ladeielettrici, ma si tratta di un processo che richiederà ancora molto tempo per essere certi che vengano coperte anche le zone più remote. E’ proprio in questo contesto, tuttavia, che nasce E-GAP, iltutto italiano che offrirà un servizio perreelettrici in ...