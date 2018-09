E-Gap | la startup italiana che ti ricarica l’auto elettrica a domicilio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 settembre 2018) Hai un’automa hai sempre paura di restare a piedi perché ci sono poche postazioni di? Entro la fine dell’anno a Milano esordirà E-Gap, unatuttache ti viene are l’auto ovunque tu sia. Il servizio è semplice: basterà dotarsi dell’apposita app, già disponibile per Android e iOS, e prenotare la propria richiesta di. Il mezzo predisposto arriverà all’orario prefissato ovunque si trovi l’auto, grazie alla geolocalizzazione della richiesta ed effettuerà unaveloce, in un tempo minore di quello solitamente previsto presso le postazioni urbane. La, la prima del suo genere in Europa, è stata presentata ieri all’Unicredit Pavillion di Milano e nasce dall’esperienza di tre soci con competenze eterogenee: Eugenio de Blasio, tra i pionieri del settore della Green Economy grazie ...