DUE CASI DI LEGIONELLOSI NELL' ORVIETANO

Salute : DUE CASI di legionella nel comprensorio di Orvieto : Due casi di legionellosi si sono verificati, in questi giorni, nel comprensorio di Orvieto: lo ha reso noto l’Usl Umbria 2 sottolineando che “il primo episodio ha riguardato un uomo di 59 anni residente ad Orvieto, in terapia immunosoppressiva. Al Pronto Soccorso del “Santa Maria della Stella” gli è stato riscontrato un esteso addensamento polmonare ed i sanitari hanno disposto il trasferimento all’Azienda Ospedaliera di Perugia dove ...

Allarme polmonite - 17 nuovi casi : epidemia non indietreggia/ Ultime notizie "300 casi nei prossimi DUE giorni" : Torino, Allarme legionella: donna muore dopo lunga agonia. Ultime notizie, batterio contratto in vacanza? L'ufficio igiene sta indagando su questo decesso sospetto(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:52:00 GMT)

Polmonite a Brescia - casi saliti a quota 148. 'DUE sono legionella' : casi in aumento, così come la preoccupazione di chi abita nella Bassa Bresciana Orientale. sono saliti a 138 gli accessi ai Pronto soccorso per Polmonite , contratta da un batterio sulla cui natura è ...

BRESCIA - 138 CASI DI POLMONITE : BATTERIO NELL'ACQUA?/ Ultime notizie - DUE autopsie : “Non è causa della morte” : Allarme legionella, sono 150 i CASI di POLMONITE a BRESCIA: c'è davvero il rischio di un contagio per colpa di un BATTERIO? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:12:00 GMT)

Brescia - oltre 150 casi di polmonite : ipotesi di un batterio nell’acqua. Disposta autopsia su DUE cadaveri : I numeri sono quelli di un’epidemia. Hanno superato quota 150 i casi di polmonite nella bassa Bresciana orientale, in particolare nei comuni di Carpenedolo, Montichiari, Calvisano, Visano, Acquafredda e Remedello. Centoventuno gli accessi registrati al Pronto soccorso, in 107 sono stati ricoverati. Si tratta in gran parte di ultra 60enni, dalle condizioni di salute già problematiche. Preso d’assalto soprattutto l’ospedale di Montichiari, ...

Polmonite : casi nel Brescia - accertamenti su DUE decessi e su acquedotti : In riferimento ai casi di Polmonite che si stanno registrando nel Bresciano, sono stati disposti accertamenti sui decessi di un 85enne di Carpenedolo e di una 69enne di Mezzane di Calvisano, per valutare se siano collegati. E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. Ats di Brescia sta effettuando le analisi degli acquedotti perché si ipotizza che l’epidemia in atto (circa 150 casi) sia dovuta ad un batterio ...

West Nile - altri tre casi a Reggio Emilia. DUE scoperti dalle donazioni : Reggio Emilia, 8 settembre 2018 - altri tre casi di West Nile a Reggio che salgono dunque complessivamente a quattro. È quanto emerge dal report regionale stilato dall' Ausl sulla malattia trasmessa ...

Febbre del Nilo - DUE nuovi casi a Pordenone : si allarga il fronte dei contagi : 'Durante il week end nel Pordenonese sono state registrate due nuove diagnosi di positività al West Nile Virus, relative a due donne residenti in provincia'. Lo afferma Paola Toscani, responsabile ...

DUE nuovi casi di virus West Nile a Milano e provincia : Si espande il virus del West Nile in Lombardia. Il primo caso riguarda un uomo di 63 anni, residente a Milano e ricoverato presso il Policlinico. Il secondo caso a Inveruno dove la persona colpita è un 80enne Segui su affaritaliani.it

West Nile - l’Ats Milano : “DUE nuovi casi” : Due nuovi casi di infezione da virus West Nile sono stati segnalati oggi, lunedì 27 agosto, all’Ats Città metropolitana di Milano. A darne notizia è la stessa Agenzia di tutela della Salute in una nota. I pazienti sono un 80enne residente a Inveruno, ricoverato all’ospedale di Legnano con “quadro clinico neuroinvasivo”, e un 63enne residente a Milano e ricoverato al Policlinico del capoluogo lombardo. Per lui ...

DUE CASI di tubercolosi certi fra i migranti scesi dalla Diciotti : Catania - Sarebbero stati confermati due casi di tubercolosi per due migranti scesi dalla nave Diciotti, rimasta ormeggiata per 5 giorni presso il porto di Catania. Tre dei 17 ricoverati al Garibaldi ...