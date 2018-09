Dua Lipa in lacrime al concerto a Shangai | ‘Sono inorridita’

Caos al concerto di Dua Lipa - la cantante scoppia a piangere : ecco cosa è accaduto a Shanghai [VIDEO] : Dua Lipa è scoppiata a piangere sul palco di un suo concerto, a Shanghai la bella cantante è intervenuta in difesa dei suoi fan Dua Lipa ha pianto durante il suo concerto di Shanghai andato in scena ieri nella metropoli cinese. Mentre la cantante si stava esibendo, infatti, alcuni fan sono stati allontanati dalla sicurezza con la forza fuori dall’impianto che ospitava l’evento musicale, suscitando le urla dei presenti. ...

Dua Lipa in lacrime sul palco a Shanghai : ecco cosa è successo : Guai a toccarle i suoi adorati fan The post Dua Lipa in lacrime sul palco a Shanghai: ecco cosa è successo appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa ha pubblicato la versione live di 'IDGAF' : ecco il video : La clip raccoglie le immagini di diversi concerti di Dua in questo intenso anno di tour in giro per il mondo. Dai un'occhiata qui sotto! La live version di "IDGAF" anticipa di qualche settimana l'...

Dua Lipa ha pubblicato la versione live di “IDGAF” : ecco il video : Dai un'occhiata ;) The post Dua Lipa ha pubblicato la versione live di “IDGAF”: ecco il video appeared first on News Mtv Italia.

Troye Sivan adora “Electricity” di Dua Lipa e Silk City tanto quanto te : <3 The post Troye Sivan adora “ElectriCity” di Dua Lipa e Silk City tanto quanto te appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa e Jaguar - la guida si traduce in musica : Dua Lipa e JaguarDua Lipa e JaguarDua Lipa e JaguarDua Lipa e JaguarDua Lipa e JaguarDua Lipa e JaguarDua Lipa e JaguarTradurre lo stile di guida in musica? Non è fantascienza, ma pura realtà. Nello specifico quella di Jaguar che ha invitato la cantautrice britannica Dua Lipa a salire a bordo della full-electric Jaguar I-PACE per creare una versione inedita del suo ultimo brano Want To sulla base dei dati provenienti dal suo stile di guida.LEGGI ...

Daniele Bossari - sorrisi e abbracci con Dua Lipa : Daniele Bossari sta vivendo un periodo di rinnovato successo, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno. Eterno Peter Pan ed indimenticato per essere stato uno dei volti di ...

Dua Lipa : ti innamorerai ancora di più di lei dopo aver visto il video di “Electricity” ft. Diplo e Mark Ronson : It's getting hot in here The post Dua Lipa: ti innamorerai ancora di più di lei dopo aver visto il video di “Electricity” ft. Diplo e Mark Ronson appeared first on News Mtv Italia.

Il ritmo dell’innovazione – Dua Lipa e Jaguar lanciano “Want You” - il brano che ogni fan può personalizzare : Dua Lipa, cantautrice e star internazionale, si unisce a Jaguar per creare musica in un modo completamente nuovo, attraverso una tecnologia rivoluzionaria. Tutti i fan potranno creare una versione personalizzata dell’ultimo brano di Dua Lipa “Want To” Dua Lipa, cantautrice britannica di origini kosovare, e Jaguar hanno unito le forze per fare musica in un modo completamente nuovo, dettando il ritmo dell’innovazione. Attraverso uno ...

Jaguar I-Pace - se Dua Lipa si remixa guidando : Pochi veicoli sono più silenziosi in movimento di un’auto elettrica, probabilmente solo la bicicletta. La differenza è evidente, sembra manchi qualcosa, così chi le costruisce non deve solo preoccuparsi di risolvere i limiti classici di autonomia e ricarica, è obbligato a destinare squadre di ingegneri allo studio del cosiddetto “sound design”. Negli anni Novanta era sufficiente montare un cicalino da affiancare al clacson, da utilizzare nei ...

Jaguar - se Dua Lipa si remixa guidando : Pochi veicoli sono più silenziosi in movimento di un’auto elettrica, probabilmente solo la bicicletta. La differenza è evidente, sembra manchi qualcosa, così chi le costruisce non deve solo preoccuparsi di risolvere i limiti classici di autonomia e ricarica, è obbligato a destinare squadre di ingegneri allo studio del cosiddetto “sound design”. Negli anni Novanta era sufficiente montare un cicalino da affiancare al clacson, da utilizzare nei ...

Bossari al fianco di Dua Lipa : Filippa reagisce - fan applaudono : Daniele Bossari, la foto insieme a Dua Lipa: la reazione di Filippa Lagerback diverte i fan Oggi riportiamo al centro dell’attenzione Bossari e Filippa. I due sposi sono sempre stati molti riservati, anche se con la partecipazione di lui al Grande Fratello Vip le cose sono un po’ cambiate. Ormai, anche Daniele e sua moglie […] L'articolo Bossari al fianco di Dua Lipa: Filippa reagisce, fan applaudono proviene da Gossip e Tv.

Dua Lipa e i computer della Jaguar : i fan modificano da soli i brani" : 'Utilizzando il bistro software - continuano i tecnici Jaguar - disponibile al link http://remix.jointhepace.com, non solo i guidatori potranno remixare la traccia, ma anche i fan di tutto il mondo ...

Dua Lipa : nella riedizione dell’album c’è anche un featuring con un famoso gruppo di k-pop : Ecco di chi si tratta The post Dua Lipa: nella riedizione dell’album c’è anche un featuring con un famoso gruppo di k-pop appeared first on News Mtv Italia.