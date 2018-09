DS 3 Crossback - Chic e hi-tech | la nuova Suv sfida Q2 e Mini Countryman

quattroruote

(Di giovedì 13 settembre 2018) DS Automobiles schiera la pedina più importante della sua giovane storia. Infatti, la DS 3è la prima delle sei auto totalmente inedite che il marchio presenterà entro il 2024. Tutte avranno famiglie che includeranno sempre una versione ibrida plug-in o una full-electric. Ed è, quindi, proprio con questo modello che la DS inizia a proporre uno dei frutti del suo ruolo di leader dellinnovazione allinterno del gruppo PSA, che include anche lo sviluppo dellelettrificazione. Missione strategica. Di conseguenza, le caratteristiche più scontate della DS 3sono la corporatura da Suv e la taglia compatta, dovuta alla lunghezza di 4,12 m. Il loro intreccio la collocano in uno dei settori accreditati di maggiore crescita nei prossimi anni e nel quale, in ossequio alle ambizioni premium del marchio, si propone come alternativa a modelli come lAudi Q2 e la. ...