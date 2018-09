Draghi | le parole del governo italiano hanno fatto danni | ora i fatti

L’allarme del governatore della Bce - Mario Draghi : “Le parole del governo italiano hanno fatto danni” : "Negli ultimi mesi le parole sono cambiate molte volte e quello che ora aspettiamo sono i fatti, principalmente la legge di bilancio e la successiva discussione parlamentare. Purtroppo abbiamo visto che le parole hanno fatto alcuni danni, i tassi sono saliti, per le famiglie e le imprese anche se tutto ciò non ha contagiato granché altri paesi dell'Eurozona, rimane un episodio principalmente italiano. Invito a considerare che sia il premier ...

Manovra Italia - Draghi : le parole hanno fatto danni - aspettiamo i fatti. Il Qe finirà il 31 dicembre : Confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo. Draghi sull’Italia: le parole sulla legge di bilancio hanno creato danni, confido in Conte, Tria e Moavero...

Governo Conte - Draghi : “Negli ultimi due mesi le parole hanno creato danni a famiglie e imprese” : “Negli ultimi mesi abbiamo visto che le parole hanno fatto danni: i tassi sono saliti per le famiglie e le imprese. Ora stiamo aspettando i fatti. I fatti sono la legge di bilancio e la successiva discussione in Parlamento”. Mentre da Parigi Pierre Moscovici chiede all’Italia “un bilancio credibile”, da Francoforte il presidente della Bce Mario Draghi tira un’altra bordata al Governo gialloverde sottolineando ...

Manovra - Draghi : le parole hanno fatto danni - aspettiamo i fatti. Il Qe finirà il 31 dicembre : Confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo. Draghi sull’Italia: le parole sulla legge di bilancio hanno creato danni, confido in Conte, Tria e Moavero...