Draghi bacchetta l' Italia | ' Le parole del governo fanno danni'

Pure Draghi bacchetta l'Italia : "Danni da parole del governo" : Dopo il commissario Ue Pierre Moscovici - secondo cui l'Italia è "un problema" per l'area euro -, Pure Mario Draghi striglia il governo. "Le parole negli ultimi mesi sono cambiate diverse volte, ora aspettiamo i fatti", ha detto il presidente della Bce. Che poi ha aggiunto: "Finora sfortunatamente le parole hanno creato dei danni". Il riferimento è allo spread: "I tassi di interesse sono saliti per le famiglie e per le imprese", ha spiegato.Poi ...