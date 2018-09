Draghi avverte l’Italia : non c’è contagio - il Qe finirà come previsto : È un’illusione l’idea che il Qe possa essere prolungato per venire incontro all’Italia: la sua funzione, ha del resto spiegato, «non è quella di assicurare che i deficit pubblici siano finanziati in tutte le situazioni». Anche perché l’aumento dei tassi italiani non ha avuto ripercussioni negli altri Paesi europei...