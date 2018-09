Dopo Mir | anche Elias e Bautista difendono Fenati

De Laurentiis non si ferma - Dopo il Bari mire sull'Hajduk di Spalato : Aurelio De Laurentiis, proprietario del Napoli e del Bari, ha espresso interesse ad acquistare l'Hajduk di Spalato, la famosa squadra di calcio dalmata, che vive attualmente gravi problemi finanziari ...

Alluvione Livorno - i cittadini un anno Dopo : "Ci dicono di non dormire ai piani bassi. Come possiamo sentirci sicuri?" : "Quando c'è stata l'allerta arancione una decina di giorni fa la Protezione Civile ha telefonato alla gente che abita lungo la parte bassa qui, in via Pacinotti, dicendo di non dormire ai piani bassi, di non tenere cose di valore ai piani bassi e che sarebbero venuti ad installare delle pompe idrovore nella scuola accanto. Non è certo un regime in cui ci si può sentire sicuri". A parlare è Francesco Archibugi, ...

L'auto si ribalta Dopo l'urto contro un cinghiale : mezzo distrutto - 23enne miracolato : I fatti nella frazione Pianello di Cagli, in provincia di Pesaro-Urbino. Il 23enne alla guida del mezzo ha perso il controllo della sua auto che si è cappottata. Miracolosamente il giovane non ha riportato gravi conseguenze, se non una lieve ferita alla spalla.

Calcutta - crollo viadotto stradale : solo feriti/ Ultime notizie - miracolo in India Dopo la caduta di un ponte : India, crolla ponte a Calcutta: diversi morti e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico

Sutri - la giravolta di Sgarbi Dopo le dimissioni ritirate : "Il mio un miracolo - mi sfiducino". E dedica via a Casaleggio : Aveva evocato "ingiurie, minacce, aggressioni fasciste", l'ostilità delle famiglie locali e annunciato le sue dimissioni da sindaco di Sutri in rotta con la sua maggioranza, tre mesi dopo aver trionfato come sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo. Poi, Vittorio Sgarbi ci ha ripensato. Una doppia retromarcia, perché nel frattempo aveva pure pensato di candidarsi a Sirmione, scatenando nuove polemiche. Niente da fare, ora ...

Gianluca Ardini appeso per ore Dopo crollo ponte Genova/ "Miracolo - volevo conoscere mio bimbo" (Pomeriggio 5) : Gianluca Ardini appeso per ore sotto il ponte Morandi crollato il 14 agosto scorso: "sono stato miracolato, volevo conoscere mio figlio". Il racconto del camionista e della compagna Giulia

Inter - Handanovic nel mirino delle critiche Dopo l'errore con il Torino : Uno dei principali protagonisti negativi del pareggio dell'Inter di domenica contro il Torino [VIDEO], nel match conclusosi sul 2-2, è stato sicuramente il portiere sloveno, Samir Handanovic. Il giocatore è stato autore di un'uscita inspiegabile a inizio secondo tempo, lasciando libera la porta e favorendo la rete di Andrea Belotti, che ha riaperto la gara prima del gol del pareggio di Soualiho Meité. Handanovic al centro delle polemiche Samir ...

ASIA ARGENTO - LA VERSIONE DI JIMMY BENNETT Dopo GLI SMS DI TMZ/ Le ipotesi di Miriana Trevisan : ASIA ARGENTO e lo scandalo sulle presunte violenze a JIMMY Bennet: arrivano gli sms di TMZ che la smentiscono. L'attrice si ritira da un festival in Olanda.

Guido Meda salvo per miracolo Dopo il naufragio al Giglio : Una bruttissima avventura all'isola del Giglio per Guido Meda, il noto giornalista sportivo, e volto di Sky. Meda sul suo profilo "Facebook" ha scritto così: «Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro…». Meda era a bordo di uno yacht, che giovedì è affondato al largo dell'Isola del Giglio, in Toscana. ...

Nainggolan - notte in discoteca con Corona senza dormire/ Il mattino Dopo gli allenamenti con gli stessi abiti : Nainggolan, notte in discoteca con Corona senza dormire. Il mattino dopo si è presentato gli allenamenti con gli stessi abiti della serata, e i tifosi si infuriano

Il miracolo di Ninive Dopo il genocidio : Oggi al Meeting di Rimini vera presentata la versione italiana di Ninive, il film sul genocidio dei cristiani nella pianura che circonda Mosul di FERNANDO DE HARO

Silvia Provvedi - nuovo amore Dopo Fabrizio Corona : Federico Chimirri di Uomini e donne : nuovo amore per Silvia Provvedi? dopo la fine della tormentata storia con Fabrizio Corona sembra che la cantante, metà del duo Le Donatella, stia approfondendo la conoscenza con Federico Chimirri, ex di Uomini e donne. --A lanciare la notizia è Gabriele Parpiglia che su Instagram rispondendo a un utente che chiede se la ragazza sia single risponde: Sì, si sono lasciati. Silvia ha un nuovo compagno. Spero trovi la felicità anche lei… Se lo ...