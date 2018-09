Dopo l’attacco di Lega e M5S | si dimette il presidente di Consob Mario Nava Renzi

Consob - il presidente Nava presenta le dimissioni Dopo l’attacco di Lega-M5S : Il collegio della Consob dovrà decidere se accettare le dimissioni. I capo gruppo di Lega e M5S alla Camera e al Senato avevano sollevato la questione della incompatibilità tra il distacco dagli uffici della Commissione europea e la guida di una Autorithy nazionale

11 settembre - il video inedito e restaurato della tragedia delle Torri gemelle 17 anni Dopo : l’attacco - il crollo - i soccorsi : A distanza di 17 anni dall’attacco alle Torri gemelle, sono usciti i video restaurati dell’ex cameraman della Cbs, Mark LaGanga. Durante il filmato LaGanga incontra soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco al lavoro, e riprende i feriti portati via in barella. Quasi 30 minuti per uno documento storico straordinario. L'articolo 11 settembre, il video inedito e restaurato della tragedia delle Torri gemelle 17 anni dopo: ...

“Siete delle teste di ca***”. L’attacco del politico Dopo il crollo del ponte a Genova : Un momento drammatico, questo, per l’Italia intera, costretta a fare i conti con il dramma che ha colpito la città di Genova e a contare i morti dell’ennesima tragedia che poteva essere evitata, il crollo di ponte Morandi che ha ucciso almeno 35 persone. Un bilancio, purtroppo, ancora probabilmente provvisorio. Mentre in rete tanti utenti approfittano della visibilità social per mandare messaggi di cordoglio alla popolazione ...

Emma Marrone/ Dopo l’attacco di un fan viene difesa da Mattia Briga : “Anche con me hai sempre fatto le foto” : Dopo l'attacco di un fan, di essere stata scortese durante un loro incontro, Emma Marrone è stata difesa dall'amico Mattia Briga: "Con me, le foto, le hai sempre fatte"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Emma Marrone nella bufera : chiude una fanpage Dopo l’attacco di un fan : Emma Marrone attaccata da un fan: continua il botta e risposta sui social Emma Marrone sta ricevendo numerose critiche dai suoi numerosi sostenitori. Reduce da un tour in diverse città italiane, la cantante si sta godendo il meritato relax. Lo scorso sabato la donna è stata accusata sui social da Marco, un suo fan storico. dopo averla lasciata tranquillamente finire la sua cena, il giovane le ha chiesto il classico selfie di rito. L’artista si ...

Fiorentina - la nuova idea per l’attacco Dopo i tanti “no” del mercato : Fiorentina, nuova pista spagnola per quanto concerne l’attacco dopo qualche diniego di troppo nelle ultime settimane di mercato La Fiorentina prova a cambiare rotta. Il club viola, con a capo il ds Corvino, sta cercando con insistenza un calciatore che possa dare il cambio di passo sull’esterno. Durante questa sessione la viola ha avuto numerosi contatti, da Berardi a Pjaca, sino ad El Shaarawy, sono stati tanti i calciatori ...

Calciomercato Roma - 5 nomi per l’attacco : le soluzioni Dopo il ‘caso’ Malcom : 1/5 (Lapresse*/REUTERS) ...

REPUBBLICANI VS TRUMP : “HAI SVENDUTO L’AMERICA A PUTIN”/ L’attacco di Schwarzenegger Dopo vertice a Helsinki : TRUMP e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:20:00 GMT)

MotoGP - la classe eterna di Valentino Rossi. Spinge la Yamaha oltre i limiti - Dopo la sosta può provare l’attacco : Il tracciato del Sachsenring (Germania), sede del nono round del Mondiale 2018 di MotoGP, non era mai stato così amico di Valentino Rossi. Questo toboga tedesco, sinistrorso (10 delle 13 curve a sinistra), non faceva impazzire lo stile di guida del “Dottore“. Il venerdì e quel 17° posto al termine delle PL2 non lasciavano presagire nulla di buono eppure, come al solito, il campione ha messo la sua zampata. Il secondo posto di ieri, ...