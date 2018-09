Don’t worry | sono disabile e ho capito che al cinema l’handicap viene prima della persona

Don’t worry - la storia di John Callahan al cinema : È già arrivato in sala Don’t Worry, l’ultimo film di Gus Van Sant dedicato alla vita del vignettista John Callahan, interpretato da Joaquin Phoenix. Presentato alla Berlinale, Don’t Worry, titolo originale Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot (Non preoccupatevi, a piedi non andrà lontano), il film ha al centro la dura lotta per mantenersi sobrio di Callahan, alcolizzato e paralizzato a seguito di un incidente causato per guida in stato ...