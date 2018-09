Donna di 82 anni muore per una pallonata a Roma

huffingtonpost

(Di giovedì 13 settembre 2018) Unadi 82è morta, colpita da unasulla schiena, a Largo Agosta, piazzale incastrato tra la Prenestina e via Tor de' Schiavi. La signora stava portando a spasso il cane. A nulla sono servite le operazioni di salvataggio, alle quali hanno partecipato anche la Guardia di Finanza e i Vigili. Dopo 40 minuti la signora è morta ed è stata portata all'obitorio della Sapienza. Come riporta Il Messaggeroera una "tragedia annunciata".Durante tutto il giorno in estate, e nel pomeriggio da quando inizia la scuola, nonché durante la notte, Largo Agosta si trasforma in un'arena con improvvisati campi di calcetto (...), con il pallone che vola da tutte le parti: colpiti, in passato, bambini sui passeggini e altri anziani.I calciatori hanno tra gli 8 e i 14e a nulla valgono le proteste dei residenti, perché in difesa dei ragazzi intervengono ...