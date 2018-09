Dl Genova | cosa prevede la bozza | Agenzia per la sicurezza | zona franca per imprese e

Cosa ci sarà nel 'decretone' che il governo ha preparato per Genova - e non solo - : Il 'decretone' legge Genova sul ponte Morandi crollato il 14 agosto sarà approvato il 14 settembre in Consiglio dei ministri e ci sarà l'affidamento diretto dei lavori a Fincantieri. Nel provvedimento ...

Ponte Morandi - è arrivata la prima notizia che i parenti delle vittime aspettavano. Cosa sta succedendo a Genova : Sono 20 le persone iscritte nella lista degli indagati per il disastro di Ponte Morandi a Genova più la società Autostrade. E’ quanto emerge da fonti investigative relativamente all’inchiesta sul crollo della Procura di Genova. Tra le ipotesi di reato contestate quelle di disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo plurimo con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. I nomi ...

Crollo del ponte a Genova : di cosa sono accusati i 20 indagati : La procura di Genova ha indagato anche la società Autostrade per l'Italia e alcuni funzionari del ministero delle...

“Ridateci le case!” Ponte Morandi - rabbia degli sfollati. Sindaco di Genova in lacrime. Cosa sta succedendo : Tre settimane, tanta rabbia e dolore ma anche la voglia di tornare a respirare tranquillità. Genova deve rialzarsi e lo deve fare con le proprie forze. Il capoluogo ligure è stato piegato, nuovamente, da una tragedia: l’ennesima degli ultimi anni, dopo le alluvioni che hanno portato con sé ingenti danni. La popolazione genovese è stanca. Ma lo sono soprattutto coloro i quali sono stati costretti a lasciare, improvvisamente, le abitazioni ...

Genova - PONTE MORANDI : VIDEO SECRETATO - COSA RIVELERÀ?/ Ultime notizie - testimonianza choc di 2 sopravvissuti : PONTE MORANDI, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:48:00 GMT)

Ponte Morandi - cosa può insegnare all’ingegneria il crollo di Genova : Nel mondo molti sono stati i casi, anche recenti, di “man-made disasters”. Parecchi hanno coinvolto i ponti, protagonisti della storia dell’umanità fino a diventare un simbolo degno di comparire sulle banconote europee, ma anche strumenti diabolici secondo le più diverse mitologie. Come scrisse Anita Seppilli – Sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti (Sellerio, 1977) – l’asservimento dei fiumi ha profonde implicazioni ...

Crollo Genova - Raimondo - EcoSavona - : grossi disagi per i rifiuti : Genova, 21 ago., askanews, - 'Il Crollo del ponte Morandi, oltre all'immane tragedia che ha causato decine di vittime, rischia di isolare ulteriormente il ponente ligure e di creare enormi disagi ...

Genova oggi - ecco cosa resta del ponte Morandi : "Si apre la fase 2" : Proseguono incessantemente le operazioni di bonifica, ricerca, e messa in sicurezza del viadotto Polcevera. Le immagini dei...

Sms choc di Rocco Casalino durante i funerali di Genova. Ecco cosa ha scritto : La questione è molto delicata e in poco tempo ha monopolizzato l’attenzione (e la reazione) dei social. Scoppia la bufera su Rocco Casalino. Il responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi, grillino di ferro, viene attaccato da Michele Anzaldi per un sms che “in pieno svolgimento dei funerali di Stato” si preoccupava di sottolineare ai cronisti gli applausi ricevuti dagli esponenti del governo e i fischi incassati ...

Punto per punto - cosa farà ora Autostrade per Genova : Ecco, nel dettaglio, le misure annunciate da Autostrade per l'Italia nella conferenza stampa a seguito del crollo di Ponte Morandi , a Genova. Fondo per le famiglie delle vittime Per quanto riguarda ...

